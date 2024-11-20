台灣藝術珠寶大師趙心綺（Cindy Chao）為歡慶自創珠寶品牌CINDY CHAO二十周年，即起在富邦美術館舉辦「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」經典珠寶回顧展，展出二十年來最具代表性的30 件珠寶作品，其中不乏榮獲國際獎項的得獎作品，或是曾在拍賣會上創下天價的傳奇珠寶，一路見證趙心綺藝術創作的心路歷程。

CINDY CHAO為歡慶20周年，即起在富邦美術館舉辦「藝述二十」經典珠寶回顧展。（CINDY CHAO提供）

這場珠寶展歷經5年的籌備，因疫情延宕至今年才得以開展，幸運的是，這5年來趙心綺的創作更加精進，不僅作品接連獲得國際珠寶大獎、蒙多家國際級博物館列為永久館藏，且在2021年獲頒「法國藝術與文學騎士勳章」，更加奠定她在藝術珠寶界的權威地位，也讓這場珠寶展更具里程碑的象徵意義。

CINDY CHAO珠寶背後都有故事，圖為2011年Black Label大師系列《瘋狂的鹿》胸針。（CINDY CHAO提供）

趙心綺於2007年打造Black Label大師系列《冬季黑白樹枝套鍊與手環》，以寒冬的寂靜與孤獨，呼應她創業初期的心境。（CINDY CHAO提供）

提及初次看到珠寶展的心情，趙心綺難掩激動地說，這20年來她就像賽馬不停地往前跑，眼睛專注看著前方，無暇回顧過去，如今在展場看到過去的作品，很多回憶和情緒一下子湧了上來，回想這一路走來的艱辛，讓她百感交集，「我想告訴自己：『妳真的好勇敢！』。」

CINDY CHAO今年全新發表的Black Label大師系列《羽毛》胸針。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO今年全新發表的《羽毛》胸針。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO 2019年Black Label大師系列《極光蝴蝶》胸針。（CINDY CHAO提供）

陳列在展場每件珠寶作品，背後都有感人的故事，2011年趙心綺與她的雕塑家父親以鹿為靈感創作，兩人都是典型的藝術家性格，過程時有爭執，誰也不服誰，就在作品即將完成之際，父親突然驟逝，趙心綺秉持父親的遺願完成作品，「完成這件作品當天，正巧是父親的頭七…. 」語畢，趙心綺哽咽落淚。

CINDY CHAO 2013年Black Label大師系列《芭蕾蝴蝶》胸針。（CINDY CHAO提供）

「藝述二十」展場分為三大創作時期，「破繭蛻變時期」的《冬季黑白樹枝套鍊與手環》，以寒冬的寂靜與孤獨，呼應趙心綺創業初期的心境；「展翅高飛時期」的代表作品是趙心綺與美國女星Sarah Jessica Parker合力創作的《芭蕾蝴蝶胸針》，該作品在慈善拍賣會以121萬美金落槌，所得悉數捐贈紐約芭蕾舞團，在國際珠寶圈內蔚為佳話；「收放自如時期」則是20周年系列珠寶，以羽毛、芭蕉葉為主題勾勒珠寶輕盈隨風飄落的樣貌，象徵如今的趙心綺已是國際知名的珠寶大師，創作風格有著舉重若輕的悠遊自在。