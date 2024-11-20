富采長期推動綠色製造，旗下晶元光電宣布榮獲2024年TCSA台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」，肯定其在永續實踐及技術創新上的卓越表現。

富采集團本次獲獎項目為低碳紅外光LED生產技術，在製造部分，晶元光電取得顯著地減碳成效，使砷化氫(AsH 3)氣體使用量降低54%，預計碳排量可減少2022 ton CO2e/年，相當於種植13萬4802棵樹。在效能提升方面，產品效能共提升9.6%，預計銷售量可提高15%；同時也降低碳排放量，預計可替終端產品節省92萬度電，減少碳排455 ton CO2e/年，相當於種植3萬334棵樹木。除此之外，在廢棄物管理上，透過本次砷化氫氣體減量，砷汙泥產出量減少462 ton，連帶使廢棄物處理費用減少近1500萬新台幣/年，大幅降低生產成本。

中鋼在各個永續面向展現卓越佳績，周三財團法人台灣永續能源研究基金會(簡稱TAISE)假台北圓山大飯店舉辦2024第七屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，中鋼榮獲台灣企業永續獎「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「高齡友善領袖獎」等7項單項績效獎，另將ESG成果完整呈現在企業永續報告書內，亦獲得全球企業永續獎「永續報告獎銀級」。

中鋼對應多項國際ISO標準驗證，均衡落實永續發展目標，今年11月19日也獲英國標準協會BSI公司頒發「ESG永續發展領航獎」。中鋼近日接連獲得國內外機構頒發永續面向9項大獎，顯現ESG推展工作績效斐然，深獲國內外各界評審肯定，將持續在生產製程、精緻鋼品、綠能減碳、環境保護及公司治理等面向努力不懈。

面對2050碳中和嚴峻挑戰，中鋼完成短、中、長程減碳方案及碳中和路徑規畫，並採系統性及組織性方式推動減碳，包括增加製程廢熱回收、提升能源使用效率、汰換老舊設備、導入AI技術、減少能耗等項目。中鋼於2011年至2023年總計完成1877件減碳專案，此外，中鋼除了內部訂定「溫室氣體減量獎勵要點」，2023年也成立碳管理輔導團，協助下游客戶建立碳盤查能力、診斷排碳熱點與量身建議減碳方案，截至目前共完成32家業者輔導，累計創造每年1175萬度節電潛力及6,003公噸減碳潛力。

因應近年來AI興起浪潮，中鋼在原有良好的資訊化、自動化及線上化基礎，深化物聯網、巨量資料、AI等先進數位科技應用，使生產製程「自動化」系統提升至「智慧化」層次，近年來共完成325個AI專案，創造年效益接近新台幣16億元。其中，中鋼過往長久面臨的加熱爐溫控難題，透過內部專案團隊努力，利用各種感測器與計算模型成功開發「胚溫虛擬量測技術」、「數位智慧溫控技術」及「爐況監測診斷技術」三大技術，並建置「熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統」，應用於中鋼集團16座加熱爐，每年可減少燃耗約1.45億百萬卡，相當於年減碳約3.1萬公噸，一年節省成本約新台幣1.54億元。

企業之本在人才，員工不但是公司重要的資源，更是推動永續發展的基石。中鋼持續精進「選、用、育、留」之人力資源管理制度，並於今年實施提高持股信託獎勵金提撥率。另外，中鋼更成立退休人才庫，截至去年底共有739位退休同仁加入，成為公司技術支援與經驗傳承的強力後盾，統計至今實際回聘退休人才超過500人次，涵蓋煉鐵、煉鋼、機電維護等多個領域。