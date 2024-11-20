屏東縣長治鄉一間老舊民宅，19日上午有民眾發現屋內有一具乾屍，警方初步排除外力介入，已報請檢方相驗釐清死因。

屏東警分局指出，繁華派出所11月19日上午10點多接獲報案，一處民宅內有不明遺體，員警到場後發現一具死亡多時的遺體躺在房間床上，通知鑑識小組至場勘查採證，經檢視屋內遺體狀況，初步排除外力介入。

警方指出，死者為48歲女性，為該屋承租人之友人，獨自借住該處，死亡時間約已過數月，警方藉由遺留物品，聯絡死者家屬到場協助，目前已依規定報請屏東地檢署相驗，等待法醫解剖以釐清死因。