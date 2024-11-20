為深化國際交流，因應航空產業發展趨勢與變革，機場公司今(20)日舉辦「機會與挑戰：2024展望未來新機場服務與永續航空產業的樣貌」，由交通部主秘黃荷婷為活動致詞揭開序幕，邀請ACI國際機場協會亞太及中東區（Airports Council International Asia-Pacific and Middle East）總監Stefano Baronci、關西機場CEO山谷佳之及OAG亞太區銷售總監Mayur Patel等200多位國內外產官學研界代表，針對「機場服務的變革與最新趨勢」及「航空產業的永續發展」議題，進行深度分享與交流對話。

交通部主秘黃荷婷感謝機場公司以及機場大聯盟所有成員的努力，並期勉繼續為所有旅客提供更優質有效率的服務。(圖/桃園機場公司提供)

交通部主任秘書黃荷婷致詞表示，感謝機場公司以及機場大聯盟所有成員的努力，在三年疫情期間，機場公司以52億打造更好的國家門面，加速推動了各項大型的基礎工程和系統建置，包含南北跑道的刨鋪修整，登機廊廳的優化整建，行李託運系統的智慧化升級，機場數位資訊平台的整合等，今年可望有4,400到4,500萬旅客進出，明年北登機廊廳即將開通，希望能為所有旅客提供更優質有效率的服務。

機場公司副總李俊德表示，機場公司和機場大聯盟的所有夥伴攜手用心連結世界，未來也將加強與產官學的合作，持續推動桃園機場成為東亞的樞紐機場。(圖/桃園機場公司提供)

機場公司副總經理李俊德致詞時表示，桃園機場近年來旅運量強勁成長，更值得關注的是轉機市場，尤其有8成重的佔比在連接北美與東南亞航線的樞紐角色上。為了提供旅客更好的旅行體驗，機場公司和機場大聯盟的所有夥伴攜手用心連結世界，未來也將加強與產官學的合作，持續推動桃園機場成為東亞的樞紐機場。

上午的議程首先由具有22年豐富航空產業資歷的ACI亞太及中東區域總監Stefano Baronci分享，他提到對於航空產業來說，管理碳排放是非常重要的任務，目前亞洲地區至少有50個機場，包括桃園國際機場，已將2050年實現淨零排放作為目標。全球有89個國家的600多個機場參與了ACI機場碳認證計劃。他也強調，創新是減碳管理的重要關鍵，透過智慧化科技以實現更有效率的能源管理，尤其在執行新的基礎建設之前，更應優化現有的產能和技術，以減少資源浪費，未來如運用太陽能、風力、水力、永續航空燃料（SAF），以及電動車的使用等，都有助於達成淨零排放的目標。

接著由關西機場CEO山谷佳之分享了關西機場在永續發展上的努力，自關西機場設計建設之初，即秉持與大自然和諧共生的理念，在機場追求運量成長的同時，也持續投入推動環境綠化、噪音防制、循環經濟、再生綠能、生態維護與減少碳排等議題，更致力於為旅客提供精緻而舒適的服務。面對即將在明年於大阪舉辦的世界博覽會，關西機場在迎接30週年的同時，更努力更新航廈各項軟硬體設施，期許成為迎接國內外所有旅客最美的玄關。

OAG亞太區銷售總監Mayur Patel則帶來2025亞太區航空產業展望，關於地緣政治、永續發展、AI科技與年輕世代旅遊消費偏好改變等因素，都將為航空產業發展趨勢帶來挑戰與機會。針對全球最繁忙的國際航線香港-桃園（HKG-TPE)，特別頒發證書給機場公司，座位數較第二名高出三成之多，而且前三名都在亞太地區，可見此區域的高效率和運能的彈性。

下午議程則有兩場對談，分別以「機場服務的變革與最新趨勢」及「航空產業的永續發展」為題，由成田機場、IATA、阿泰利亞機場集團(Artelia Airports)、ACI亞太及中東區、日本一橋大學及芬蘭Neste石油公司等代表共同交流。相信透過跨界及跨領域的知識及經驗交流，能促進外界對於機場創新與永續的積極參與，為航空產業帶來啟發。

機場公司總經理范孝倫表示：今天論壇帶給大家許多新的啟發，期待明年透過這樣的活動讓國內航空業界進行交流，也會規劃更充實的論壇內容。(圖/桃園機場公司提供)

今日論壇與會外賓尚包括國立海洋大學教授顏進儒、成田機場企劃部部長本宮慎一郎、IATA顧問張廉、阿泰利亞機場集團亞太區首席建築師Jean-Charles Content、ACI亞太暨中東區永續總監Ken Lau、日本一橋大學教授篠澤義勝、Neste亞太區商業總監Ee Pin Lee等共同發表主題、對談交流。