國泰金控20日公布最新11月國民經濟信心調查，結果顯示民眾對景氣展望、股市樂觀指數同步走弱，但大額消費意願卻微幅上揚；雖然我國出口、外銷訂單表現不錯，但調查卻顯示，52％民眾預期明年經濟成長率低於3％，66％民眾預期通膨高於2％，相對於主計總處預估明年經濟成長率為3.26％，國泰金認為，民眾對明年經濟看法仍較保守，對於通膨預期則相對高。

國發會最新公布的9月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數走弱至-8.1 (10月為-6.4)，展望樂觀指數同步下降至-8.1 (10月為-5.3)。大額消費意願指數微幅上揚至11.3 (10月為9)，耐久財消費意願指數亦同步增加至-9.4 (10月： -9.9) ，顯示消費動能仍穩健。

央行日前推出第七波信用管制，後又有信用管制措施的豁免條款，11月買房意願小升至-53.8 (10月：-56.2)，賣房意願微揚至-11.1 (10月：-11.5)。

時事題方面，問題為「民眾對於居住地住宅價格變化與央行信用管制政策影響的調查？」對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，這次調查結果顯示，有58.4％(較前次調查減少13.8個百分點)民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3％；而有12％(較前次調查增加7.7個百分點)民眾預期房價跌幅超過3％，其中10.7％(較前次調查增加7個百分點)民眾預期房價跌幅介於3至10％。整體而言，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升。