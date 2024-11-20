勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期職場霸凌而輕生，行政院長卓榮泰表示，記謝2個大過並送懲戒，懲戒最嚴厲處分將會是免職且不得再任公務員。國民黨台北市議員游淑慧擔心，未來若謝提救濟復審恐翻盤成功，因此大家更希望看到的是真相和司法責任，且謝也應負責的出面說明。

游淑慧質疑，行政責任非重點，事情真相才重要，一次2大過處分充其量就是免職，但公務員資格不能換到寶貴生命，且依《公務員考績法》，霸凌同仁下屬，導致下屬輕生，雖有行政和道義責任，但法律責任能對應到一次2大過的法定行為嗎？還是卓只是先演一齣「假嚴懲、真熄火」。

她擔憂，如果未來謝宜容提救濟復審，會不會因懲處不合法，就讓其翻盤成功，讓《考績法》規定，反而變成謝的保護傘，因此謝宜容負什麼樣的行政責任，對家屬、外界而言，並不重要也不確認，大家更希望的是看到這件事情的真相和司法責任。

游淑慧也說，謝宜容至今都沒親自出面，即便謝覺得自己沒錯、不需要道歉，但身為分署主管，也應該有膽量、有責任出面說明。