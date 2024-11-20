新北警將無照駕駛納入加強重點取締項目。（警方提供）

新北市警察局統計，今年1至10月累積取締無照駕駛有2萬9494件，每件罰1萬2000元，其中屬5年內2次以上無照違規累犯高達2萬2225件，依道路交通管理處罰條例罰更重，須罰2萬4000元，占整體約7成5。進一步分析無照違規年齡層，未滿18歲約占12.5％，18至24歲約占23.7％，未滿25歲年輕族群占近4成。

新北警強調，無照駕駛太危險，發生事故害人害己，所以特別將無照駕駛納入加強重點取締項目，同時也會依道路交通處罰條例第21條第6項溯源舉發車輛所有人，強化所有人管理責任，亦會當場移置保管車輛，防止駕駛人再趁隙違規駕駛。

此外，18歲以下無照駕駛行為，不單是交通安全課題而已，更是社會安全問題，須由學校深化與落實交通安全教育課程，另家庭教育的養成，培養正確的價值觀亦非常重要，所以只要取締18歲以下無照駕駛者，將通知其家長知悉其未成年孩子涉有無照駕駛外，亦會函請教育局及警察局少年隊進行後續關懷輔導及約制訪談，加強個案法治觀念及交通安全知識宣導，以減少未成年族群因為家庭及環境等因素，造成無照駕駛或危險駕駛行為發生。

新北市交通警察大隊指出，交通部近期也研議修正無照駕駛罰則，除罰鍰上限從2萬4000元提高至3萬6000元外，並將當場移置保管違規車輛，如無照駕駛肇事致人重傷或死亡，將面臨終身不得考領駕駛執照處罰，循立法程序來推動上述項目。