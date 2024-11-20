社會新鮮人水土不服，根據人力媒合調查，今年以來6成企業表態提前解僱應屆畢業生，人力短缺恐雪上加霜；鋒形科技共同創辦人李佳鴻指出，可透過「善用雲端人資系統」與「產學合作」雙管齊下的方式，強化社會新鮮人的工作適應力、並優化企業人力配置。

根據《EuroNews》報導，數位人力媒合平台最新調查顯示，將近1000位受訪主管中，有6成表態，曾解僱今年大學應屆求職畢業生，有6分之1的受訪主管甚至表示，未來傾向不再僱用Z世代員工(指1997至2010年出生的人)。

調查也顯示，企業主管認為與Z世代員工的溝通時，需要更多的磨合，當前企業與Z世代之間的角力中，若企業無法適應新形勢，可能會面臨吸引新人才困難的局面。

鋒形科技共同創辦人杜俐芊指出，此現象凸顯出社會新鮮人工作樣態與企業對於人才管理需求出現極大落差，在現階段人才供需矛盾加劇下，情況更顯得嚴重，在Z世代投入職場過程中，企業如何提升其工作適應力、優化人力配置，將是重要課題。

鋒形科技也提出兩項解方，包括，透過雲端人資系統，解決新鮮人適應期挑戰，第二，透過產學合作，提前讓學生學習職場技能，針對Z世代職場特性，協助企業提升留任率、降低人力成本，同時建立企業與員工的共贏關係。