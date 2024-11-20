台大醫學院教授、中研院院士陳培哲獲美國肝炎基金會頒發「巴魯克．布隆伯格獎」，表彰他在B型肝炎及相關領域有卓越貢獻，以及在肝炎研究與治療上的領導地位。陳培哲在受訪時表示，獲獎代表我國B型肝炎研究已獲得世界認可。

台大今（20）日在臉書發文，陳培哲於近日獲頒美國肝炎基金會「2025巴魯克．布隆伯格獎」，此獎項是該基金會的最高榮譽，以表彰在B型肝炎及相關領域中有卓越貢獻的科學家。

台大提到，陳培哲的獲獎，不僅肯定他在肝炎研究與治療上的領導地位，也彰顯台灣在國際醫學研究舞台上的重要性。該獎將於明年4月4日在美國賓州沃靈頓舉行的基金會年度盛會上頒發，全校師生為其成就深感榮耀與驕傲。

「巴魯克．布隆伯格獎」的命名，是以1976年諾貝爾生醫獎得主巴魯克．布隆伯格博士命名，他因發現B型肝炎病毒與開創疫苗，被譽為這項領域的先驅，並在基金會的創立過程中扮演重要角色。

「巴魯克．布隆伯格獎」每年由歷屆獲獎者組成的評審團遴選，得主皆為B型肝炎及相關領域的頂尖專家，包括2020年諾貝爾獎得主Harvey Alter博士及其他學者。因此，該獎被視為肝炎研究領域的最高榮譽之一。

美國肝炎基金會會長Dr. Chari A. Cohen指出，陳培哲在B型與D型肝炎的治療及生物標記臨床研究中有重大貢獻，他不僅是一位傑出的科學家與臨床醫師，更是亞洲乃至全球在B型肝炎議題的重要倡導者。

巴魯克．布隆伯格研究所代理所長郭儒韜也稱讚陳培哲在肝炎病毒學研究及臨床管理領域的開創性成果，尤其是在B型肝炎相關肝癌分子致癌機制的研究中，為早期檢測與精準治療奠定重要基礎。

陳培哲為國際知名肝病專家，2006年獲選 中央研究院院士，2011年成為 世界科學院院士，他在病毒學、病理學及肝癌診治研究上成就卓越，發表超過600篇學術論文，參與多項全球重要的臨床研究。

陳培哲與團隊致力於揭示新型病毒蛋白的功能，並開發具免疫功能的慢性B型肝炎小鼠模型，用於免疫學與癌症研究，推動相關疾病的生物標記與療法進入臨床試驗。他積極倡議改善慢性B型肝炎患者的生活品質，加速創新治療的開發與推廣。

對於獲此殊榮，陳培哲說，事前並不知情，是在獲得主辦單位通知後，才知道自己得獎；此前，他的老師陳定信教授也曾在2018年獲獎。「還不錯啦！」這代表台灣在B型肝炎的研究已經獲得世界認可。他也特別感謝台大、台大醫院、台大醫學院、國科會與衛福部的長期支持。