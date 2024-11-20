台北市艋舺青山宮的暗訪夜巡活動是北市無形文化資產，於20日至22日登場，但先前也發生多起滋事鬥毆案件。台北市長蔣萬安出席起轎儀式，他表示，警局一定會做最妥適的規畫和安排，希望可以順利、安全的進行，而今年青山宮也規畫真人藝閣睽違117年再現萬華，有孩童各式妝扮，若民眾看到也可以給予孩童鼓掌加油。

艋舺青山宮的暗訪夜巡活動是北市無形文化資產，維持3天的遶境活動有「艋舺大拜拜」之稱，是台北特色廟會活動之一，蔣萬安今出席青山宮遶境起轎儀式，他指出，青山宮今年規畫真人藝閣睽違117年再現萬華，包含電動花車、看板、燈光非常炫麗，還有孩童裝扮，在藝閣車上撒下糖果、餅乾，若民眾看到也可以給予孩童鼓掌加油。

而過去青山宮遶境就曾發生多起聚眾滋事鬥毆案件等。蔣萬安強調，警局一定會做最妥適的規畫和安排，希望可以順利、安全的進行。

民政局指出，「2024年青山王祭」主題設定為「Say 艋舺／Say Monga」取自台語諧音「踅」街（逛街），同時有講解艋舺的雙層意義，今年舞台設計以青山宮燈籠標誌性發想，活動舞台兩側分別裝置有中英日韓4國語言的「青山王祭」文字，讓西門町的國際遊客更加了解台灣的傳統文化祭典。

民政局表示，21日晚間5時起，真善美廣場舞台將有大龍峒金獅團、街舞表演、國樂動漫歌曲演奏及官將首表演，6時開始將有藝閣車繞境隊伍同時解說藝閣車，預計8時左右，艋舺青山宮「靈安尊王」聖駕將行經西門町地區，青山王出巡具有賞善罰惡、掃除惡煞及安定人心的作用，副市長李四川也將參與衝轎儀式。

民政局提醒，配合靈安尊王衝轎儀式，21日晚間6時30分至9時30分將實施交通管制，屆時人車儘量繞行，市區管制範圍包含成都路（中華路至西寧南路路段）、成都路／漢中街口管制往北、內江街／漢中街口提前管制往北、長沙街／漢中街口提前管制往北，車輛禁止進出管制區域。