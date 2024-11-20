「六龜觀光藝文季－池田樂台」活動，因康芮颱風延期至11月23、24日啟程，現場將打造穿梭山城的音樂遊樂場，匯聚多語言演唱者與音樂風格，展現六龜的多元族群文化，集結創意裝置、展演舞台、互動遊戲與匯聚文創、美食、甜點、農產、文創手作的品牌市集，六龜區公所邀民眾來六龜聽音樂、逛市集、吃美食、並體驗動人的藝術展演。

六龜區公所表示，池田樂台多元表演陣容將展現族群風情，帶領旅人騁馳跨越時空的音樂列車，演出團隊包含六種語言，展現族群風情，感受跨世代和多元的音樂表演，音符串起六龜土地故事。

11月23、24日將由台語金曲歌王沈文程、六龜客家金曲歌手邱淑蟬、華語新生代好樂團、六龜育幼院合唱團、在地原住民歌手網蛙全凱傑、M摩瑞緦歌唱團、長青舞蹈團及嘻哈廚師林家盛等帶來一系列精彩演出。

六龜區公所指出，池田樂台活動將以池田屋歷史為背景打造穿梭六龜時光的文化展區，藝術家李承亮作品「漫遊巴士」以巴士外殼為載體，由策劃團隊蒐集六龜記憶元素，復刻六龜人的鄉愁記憶，邀請民眾遨遊其中，蒐集地方生活溫度，一次解鎖原民、客家、閩南等多元族群文化時光旅程。

此外，客家大戲將由曾獲客家委員會優良劇團「景勝戲劇團」演出，成立21年並多次入選桃園市傑出演藝團隊，11月22日將於六龜新威國小演出客家大戲「盜仙草」，傳承客家戲曲並展現新穎的編導與舞台效果,透過家喻戶曉的修煉，千年蛇精白素貞與許仙的經典故事，引領全家同樂感受動人心弦的戲劇表演，重現六龜多元族群熱鬧山城、看戲樂遊盛況。

六龜區公所表示，池田樂台市集結合六龜歷史背景走進市集，參與者在市集跟品牌說出通關密語「下一站要去哪裡」，便能與商家展開對話，透過任務兌換限量市集紀念扇，另外與巴士打卡並標記「高雄市六龜區公所」粉絲專頁，即可兌換限量市集券50元，品味音樂與生活的旅人體驗最 Chill 的音樂盛典就在六龜。