南科特定區滯洪池公園4天前發生流浪犬攻擊阿嬤及小孫子的情況，所幸阿公與目擊民眾及時驅趕，未釀成憾事；不過里長為保護里民，通報動保處抓狗，卻遭愛狗人士嗆「不會再投你」，讓里長感到無言。

蓮潭里里長陳紫晶表示，上周五晚間7時有一對阿公阿嬤帶著小孫子在里內滯洪池公園散步，當時還有其他民眾散步、運動、遛狗，2隻疑似流浪狗突然狂吠猛追小孫子，嚇得阿嬤與小孫子驚慌哀叫，一旁的阿公連忙趨前趕狗，民眾也連忙保護阿嬤與小孫子，2隻狗見人多勢眾，一溜煙逃逸無蹤。

阿嬤事後將案發過程上傳臉書社團，並希望里長出面處理，引來網友留言，「上次帶狗去散步也是被那2隻狗兇，後來我散步一定帶著棍子」、「到公園還得提心吊膽？」、「有攻擊性的不行啦」、「要咬傷人才處理嗎？」、「通報啦」、「里長或區長整頓一下」。

里長陳紫晶在臉書社團留言表示會通報市府動保處，並籲請民眾不要任意餵食流浪犬，以免製造環境髒亂並衍生流浪犬問題。

不料里長的回應引起愛狗人士不滿，留言回嗆「都有人類隨機在公共場合拿刀捅人了，幾隻狗為了自保吠個幾聲算小巫吧？」、「我為流浪狗說兩句話的留言被刪除了，原來民主社會不允許其他聲音存在在這個社區，實在痛心」、「我是不會再投妳了」、「這樣專制體系跟里長處理狗的方式，我以為遇到共產黨了！」

陳紫晶指出，流浪狗若與人和平共處，自然不用通報誘捕，現在是已經危及里民安全，她身為里長自然要通報市府，這與如何處理流浪狗無關，但卻遇到愛狗人士把問題混為一談，甚至嗆說「不會再投妳了」，讓她覺得相當無奈，若到公園也得帶棍防身，心驚膽跳的，這是什麼社會？

陳紫晶表示，動保處於19、20日都派員到滯洪池抓狗，不過均無所獲；她認為該做的就要做，不會因為選票改變原則。