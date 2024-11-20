翻攝爆料公社

駕駛貨車的司機在開車前，真的都要好好檢查車上的門是否有關好，一名汽車駕駛在宜蘭泰山路，就遇到一名轉彎的貨車司機，因為後斗門沒關好，整片鐵門直接甩出，所幸駕駛發現及時閃避，要不然整片鐵門撞上擋風玻璃，駕駛可能就會當場沒命，所幸只有車子受損，汽車駕駛事後將行車紀錄器畫面po網，引起網友討論。

19日下午2時許，當時這名汽車駕駛，在宜蘭開車行駛到泰山路口時，在路口停等紅燈，這時左方有輛貨車右轉，原本只是單純的會車，沒想到這輛貨車後車斗的鐵門，疑似沒有關好，整片甩了出來，汽車駕駛發現立即向右方閃躲，從行車紀錄器畫面可以感覺到，這片鐵門撞擊車輛的震盪，當時如果駕駛沒有發現閃避，後果不堪設想。

而這名汽車駕駛事後將行車紀錄器畫面po在網路《爆料公社》， 很多網友看到都為這名駕駛捏了一把冷汗，紛紛留言表示：「差點上演絕命終結站」、「還好駕駛有看到」、「這貨車駕駛真要命」、「還好有閃過」、「被那鐵門撞到，不死也殘」、「太恐怖了」、「會不會是沒關好鬆脫」、「真是驚險」。