行政院會預計21日拍板「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵各領域青年到世界各國學習交流，培養全球化技能，實現自己夢想，也提升台灣新時代競爭力，行政院政務委員史哲表示，凡15至30歲青年，都可以提出海外圓夢計畫的申請，每人補助金額上限為200萬元，視地區及圓夢計畫內容而定。

史哲指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」採逐年編列預算，2025年10億、2026年20億、2027年30億、2028年40億，加起來是一百億，此計畫跟原本青發署各部會支持的學位，留學計畫是切開來的，基本上不去碰觸學位的支持，因此圓夢基金計畫必須很有夢想。

史哲提到，國家幫青年圓夢，透過國家幫青年圓夢，海外參與有朝一日未來青年也能夠幫國家造夢，除了有從下而上的提案「築夢工場計畫」，同時也尋求各部會機關有主動式的海外參與機會，年輕人遠超過我們的想像。

教育部政務次長葉丙成說明，圓夢計畫有2個面向，第一個是築夢工場，青年提計畫，但有別於民間做法，總統關注年輕人是在貧困的家庭，單看簡報好壞會會剝奪弱勢青年機會，所以有一個孵化的概念，會指派一個教練幫助他釐清他的想法，打磨變得更有意義。

葉丙成指出，這個畢竟是納稅人的錢不希望拿了錢沒有去實現夢想，這次是嚴謹規畫，跟年輕人討論夢想分階段的里程碑再分階段，達到里程碑確認是在圓夢的孩子，這個計劃很重要是輔導孵化孩子，讓他們有做夢的機會。

葉丙成提到，另一個是海外翱翔計畫，是由政府部門跟國際上重要的組織連結，透過幫助年輕人開拓機會，像是跟法國開拓機會爭取名額，讓學生去參訪議會和內閣官員對談，還有很多新創基地，都是由政府力量跟對方談好，每年有若干名額，政府主動去開拓。

葉丙成表示，明年將會先釋出共550個名額，包含海外翱翔計畫有350個名額、築夢工廠預計是200個名額，簡章在1月公布，預計4月多就會有出國的機會，明年第一年預算是10億。