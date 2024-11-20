世界12強棒球賽4強複賽21日開打，中華隊將依序碰上委內瑞拉、美國、地主日本隊，比賽時間是「午午晚」、且3場複賽皆為客場，網友認為賽程對中華隊很不利，不過中華隊總教練曾豪駒及球員都沒有這樣的感覺。

曾總認為，賽程不會不利，但中華隊能做的就是，把能控制的控制好、該做的做好，把最好的一面呈現在場上，「我們在台灣預賽時也是享受很多主場優勢跟應援，相對的對方球隊也是一樣，我們盡量把該做的、態度表現出來。」

陳晨威則說：「沒有晚接早就還好，不會有太大影響，經典賽就差很多。」至於先攻後攻，他認為沒差，「不管怎樣贏球就好，差異性不大。」首次在東京巨蛋比賽的李凱威也認為不會不利，「客場也還好，就是賽前準備會比較趕一點、休息時間比較短。」

預賽時中華隊以1比3不敵日本隊，這次前進東京，有機會報預賽落敗時的一箭之仇，曾豪駒說：「日本武士隊是實力非常堅強的對手，能在複賽再次交流，對我們也是很有意義，日本在世界排名第一，我希望用挑戰者心態去挑戰他們。」

曾總認為，唯有挑戰強者才能變得更卓越，「這是我們一直追求的，不只是複賽也希望在決賽碰頭，往後也還有更多機會去挑戰他們。」