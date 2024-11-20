立法院長韓國瑜日前在協商時忍不住抱怨立法院每次開會時在場都沒人，20日協商時再度提及此事，韓國瑜說日前立法院找行政院長卓榮泰來報告追加預算，在場一個委員都不在，只剩下民進黨立委王正旭與國民黨立委陳永康「龜鶴二仙」，「我實在太感謝他們了，不然空城計了，這能看嗎？一定要我硬性規定嗎？」

韓國瑜召集協商選罷法與國發基金調查委員會，會中突然有感而發，要朝野黨團幹部回想一下卓榮泰日前來報告追加預算，想像一下現場畫面，全場最後沒有委員在了，立法院請行政院長來，行政院長帶著經濟部長、財政部長與主計長來，很慎重，立法院在場卻一個委員都沒有，只剩下質詢的委員。

韓國瑜表示，再次拜託各黨團幹部，回去一定要派輪值委員，「實在太難看，實在不想講！」搞到最後在場只剩一個陳永康，一個王正旭，「我還去謝謝他們，龜鶴二仙啊，千萬不能離開啊，不然這個畫面能看嗎？」

韓國瑜說，尤其是要審查法條時，法案要二三讀的時候，在場卻一個委員都沒有，「每一次、每一次，我實在不好意思講，每次都是王正旭一個老人家在場，我實在太感謝他，不然就空城計了，你們都有不分區立委，就去排輪值啊，就依照政黨比例啊，一定要我硬性規定嗎？」

韓國瑜語畢在場立院黨團幹部皆無言以對。至於協商主題選罷法與國發基金調查委員會，朝野黨團難取得共識，將依照議事規則交付院會處理。