琉璃工房的居家品牌LIULI Living推出香氛蠟燭「五行香氛蠟燭系列」，靈感源自東方五行哲學，將自然元素的力量融入其中。品牌創辦人兼藝術總監楊惠姍強調身心健康的重要性，LIULI Living將美感轉化為實用的生活單品，甚至是療癒身心的小物，「希望能由物到心、由心到物，打造全方面的生活美學。」

「香氛對我來說是必需品」楊惠姍透露自己偏愛木質調香氛，平時喜歡在客廳、臥室、浴室點上香氛，做不同事情使用不同的香氛，儀式感滿滿。她以艾爾帕西諾主演的電影《女人香／ Scent of a Woman》為例，指出氣味對人的影響深刻，每種香氣均承載不同的記憶與感受。

以五行為靈感所設計的「全新五行香氛蠟燭系列」共有5種氣味，建議售價2600元／個。（古明弘攝）

為迎接 2025 乙巳年，「全新五行香氛蠟燭系列」盛裝於透明綠色的玻璃器皿中。「巳」代表蛇，「乙」屬木，乙木年與春季、綠色意涵相呼應；綠色瓶身設計，代表2025 乙巳年的新生與自然的無限探索。琉璃工藝製作的蠟燭保護蓋，猶如跨年夜空中閃耀的光芒，又像是綻放的花朵。