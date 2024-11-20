新竹市立自由車場今年1月投入1.18億元改善周邊環境，但民進黨市議員劉彥伶指出，2025年世壯運在即，但自由車場問題仍然非常多，包括明顯裂縫等，質疑能否如期舉辦比賽，也要求市府多上心；代理市長邱臣遠表示，相關工程管理問題都依工程管理會議監督，也會照議員建議穩定推動。

市議員劉彥伶指出，明年5月即將舉辦世界壯年運動會，新竹市立自由車場也將是賽事場地，但上周她與自由車相關人員現勘，卻發現場地仍有多處龜裂及不平整，擔心自由車場問題那麼多，能否如期舉辦比賽。

劉彥伶也說，為讓自由車場地基更穩定、避免賽道裂縫，原本800多萬元水土保持費用，今年8月卻變更設計被取消，工務處當時說沒問題，但仍出現賽道不平、龜裂情形，要求說明改善方式。

代理市長邱臣遠則答詢表示，目前現場工程進度已達到73.03％，相關工程管理問題都依工程管理會議監督，也會照議員建議穩定推動。

市府工務處表示，自由車場是北台灣唯一的自由車場地，但因使用已超過47年，主跑道早已龜裂嚴重，到處可見裂痕和補丁及休息區建物老舊等，市府爭取經費整修，針對外界關注自由車場平整度、裂縫及邊坡穩定問題，後續將陸續改善，確保場地安全與施工品質。

工務處也說明，自由車場鋪面裂縫經查主要是排水溝開挖造成局部解壓，因而導致鋪面受拉力產生裂縫，為改善此問題，工務處採用高黏性背膠進行裂縫修補並重新修平。目前裂縫修復情況已趨向穩定，未見繼續擴大，將持續監測後續修復效果，確保工程如期如質完成。