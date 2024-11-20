修杰楷20日出席單車品牌發表會，近期《影后》熱播，不少劇迷分析角色原型人物，賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）被說是「王可南（南瓜小姐）」，因為劇中南瓜小姐透露父親是影視大亨、媽媽是影后，修杰楷思考一下表示：「不太像啦。」

《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，有不少參考範例，南瓜小姐被說像梧桐妹，網友列出6點相像，像是梧桐妹生父是富商、媽媽是金鐘金馬影后、舅媽朱芯儀是金鐘女配、國外讀書等特點，但修杰楷認為很多背景不像。他也讚黃迪揚飾演的經紀人壁虎很亮眼，「我非常愛黃迪揚，我超愛他，他在《飯糰之家》演我哥哥，就非常優秀。」

他先前才和老婆賈靜雯、3個女兒，以及和楊銘威、方志友夫妻等友人到歐洲玩15天，在冰島看到極光很震撼，也遇到很多台灣遊客，不過他在當地裸身泡溫泉時，被身穿比基尼的女網友要求合照，並且寫下「看看我跟誰來冰島泡溫泉」，照片在Threads流傳，有人覺得不尊重賈靜雯，修杰楷不以為意，覺得就是合照而已，沒想這麼多。

同行的方志友在金鐘前受傷，腳行動不方便，修杰楷被楊銘威細心照顧的模樣感動，覺得楊銘威平常看起來很懶散，但照顧老婆非常仔細，形容對方有一道「愛的聖光」。