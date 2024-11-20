台東縣私立公東高工攜手林業及自然保育署台東分署、台灣義築協會以及成大建築系自然建築材料研究室，於校內華德樓中庭建造名為「後山之翼」的木構棚架，全面採用國產木材與在地工法，今（20）日正式亮相。

「後山之翼」的構築結合公東高工木工科與室內設計科專業，加上台灣義築協會共同合作，選址校內華德樓中庭，由林業及自然保育署台東分署指導，並邀請成大建築系教授徐宇亮帶領兩校學生，使用國產材及新式木構技術完成此作。

公東高工室內設計科學生邱竇靖童表示，實作過程中發現，工法與製作室內設計模型有異曲同工之妙，像是放大版的模型，原本以為需要耗時半月之久，沒想到團隊合作之下，短短幾天就完成架構。

「後山之翼」名稱源自馬蘭阿美族語「sapikpik」，意指「翅膀」，象徵木構造的輕盈與延展性。（林業保育署台東分署提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「後山之翼」採用諸多木工技巧，外型如展開的羽翼。（林業保育署台東分署提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「後山之翼」運用國產材創作，實踐低碳建築材料應用。（林業保育署台東分署提供／蕭嘉蕙台東傳真）

建築系教授徐宇亮表示，此次專案對學生而言，是理論與實務結合的絕佳機會，兩校學生在施工過程中學習自然材料的特性及木構技術，為未來職涯奠定紮實基礎。

林業保育署台東分署分署長吳昌祐指出，國產材具有耐用及低碳足跡的優勢，能促進山村經濟與林地永續，是理想的建材選擇。

台灣義築協會強調，此次計畫以國產材為主，結合在地學生參與，體現技職教育的價值，並在校園內實踐低碳建築材料應用。

「後山之翼」名稱源自馬蘭阿美族語「sapikpik」，意指「翅膀」，象徵木構造的輕盈與延展性。此建築除作為教學實習場域，更是可重複拆裝的木工教具，為師生提供實務經驗，並在每年的保養維護中學習新技術。