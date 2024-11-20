匯銀主管指出，新台幣早盤在台股走揚之下，一開盤即升破32.4元，來到32.38元，升值4分，但隨著整體亞幣回貶，新台幣盤中由紅翻黑，午後隨台股跌逾160點，匯價貶幅擴大，尾盤一度跌至最低32.504元，終場前央行進場調節，最終仍收在32.5元下方。

匯銀主管表示，近期新台幣受兩大因素干擾，一是匯價緊貼台股大盤，近期台股上上下下，新台幣隨之升貶互見，大致上是升一天貶一天；二是外資動向，由於全球金融市場存在不確定性，外資操作偏雙向，有進有出之下，也是得匯市波動加深。

根據央行統計，20日主要亞幣回落，日圓重挫0.73％領貶下，新台幣跌0.23％、星幣及人民幣貶0.02％、韓元貶0.01％。

匯銀主管表示，最近新台幣走升看三大關鍵，一是美元指數走勢，後續觀望各項經濟數據表現，以及聯準會官員態度，以判斷12月降息可能性；二是台股表現，近期新台幣緊貼台股走，外資操作牽動新台幣升貶；三是兩大亞幣走勢，日圓及人民幣能否持穩，帶動整體亞幣走向。