東森超視、華視年度大戲《阿榮與阿玉》熱播，阿榮（柯叔元飾）與阿玉（韓瑜飾）是青梅竹馬，阿玉意外發現了一封未曾寄出的情書，自己被告白了，現實生活中，韓瑜說：「自己其實沒有收過告白信，可能是因為國高中都是讀女校的關係，就連告白也沒有。」

不過她倒是在醫院實習時，有被當時的實習醫生約出去吃飯，但也沒有被告白跟後續發展，韓瑜表示：「可能是自己個性太不解風情，不過如果是像劇中角色阿玉收到情書，她第一反應應該是真的假的、怎麼可能，完全不可置信。」也讓人吃驚被譽為八點檔女神的韓瑜，居然完全沒有被告白的經驗。

韓瑜（左）、柯叔元劇中對手戲多。（東森超視提供）

劇情發展到阿玉發現阿榮寫給自己的告白信，她看完後才知道阿榮原來是喜歡自己，阿玉難掩心中喜悅，當下態度一百八十度的轉變，整個人都溫柔了起來，面對阿玉的反應，阿榮頓時慌了手腳，急忙否認情書的內容，各種示弱，只求能把信拿回來。阿玉並不打算輕易放過這個難得的機會，追問阿榮當初為何沒送出情書，讓阿榮不知道該如何反應才好。