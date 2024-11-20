財團法人犯罪被害人保護協會20日起至24日於Big City遠東巨城購物中心1樓創藝廳舉辦「馨生市集」，法務部長鄭銘謙和犯保協會董事長張斗輝也到場支持，現場有27個攤位，販售各式手工飾品及美食和咖啡等，盼幫助犯罪被害人及其家屬獲得支持與鼓勵。

財團法人犯罪被害人保護協會20日起至24日於Big City遠東巨城購物中心1樓創藝廳舉辦「馨生市集」。（王惠慧攝）

犯罪被害人保護協會今舉辦馨生公益市集，法務部長鄭銘謙及犯保協會董事長張斗輝、新竹分會主任委員陳進興與前主委呂柏鏞、新竹分會專門委員何維政等人出席支持。今年共有27個攤位，現場匯集來自全台各分會服務的馨生人製作的商品，包括各種編織製品、手工皂、士林的牛軋糖、滷味、編織品等。

犯保協會2008年推動「安薪專案」，提供馨生人就業協助及職業訓練，犯保協會也開辦技藝訓練班，幫助馨生人習得一技之長，協助進入職場、創作商品或是經營商店，透過增加收入，穩定家庭經濟，讓被害人能重建信心。

犯保協會新竹分會主任委員陳進興指出，馨生市集至今已邁入第11年，輔導各個分會的馨生人創業並可到此設攤，而去年總營業額破200萬元，感謝民眾支持響應公益。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳說，每年11月中旬巨城都會將空間保留給犯保，並邀請各界一起投入公益守護馨生人，讓大眾認識馨生人的相關產品，打開知名度與通路。