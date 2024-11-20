35歲女星邵雨薇擁有甜美外型和性感好身材，演出過多部戲劇作品，深受粉絲喜愛，2020年認愛男星吳慷仁，近來男友在大陸拍戲，邵雨薇則忙著廣告代言。19日她在社群媒體曬出一系列穿著內衣的性感照，大露事業線，好身材一覽無遺。

邵雨薇19日在IG一連曬出換穿好幾套內在美辣照，搭配不同造型，呈現出不一樣的風情，有穿著白色西裝外套在車內拍攝的照片，給人高冷御姊的感覺；或是穿著簡單襯衫展現知性文青一面，又或是穿著寬鬆針織外套，像是溫柔小女人模樣。

女星邵雨薇最新內衣宣傳照，大方曬事業線。（圖／邵雨薇 IG）

邵雨薇在一系列宣傳照中展現出多變的一面，小露香肩、性感鎖骨和豐滿上圍，好身材保養得宜，同時在社群配文寫下：「雨季，恬靜，學習獨處時光，享受片刻寧靜」。

性感內在美照片一曝光，短短一天之內，吸引3.7萬人按讚，網友紛紛留言：「雨薇寶寶超美」、「大美女」、「怎麼可以這麼美!」、「這也太美了」、「吳慷仁好帥」、「美瘋誰」、「唉呀？不可以呦？ 光芒太露？ 嚇到我了？」、「代言內衣，但都是男生在看」、「我沒了」、「好性感！」、「真是越來越美」、「看起來棒極了」。