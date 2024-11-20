對於賴清德總統最新民調下滑，前立委郭正亮分析，政治學上有一個塔斯弗定律（Tacitus Trap），這很麻煩。

台灣民意基金會昨（19日）公布最新民調，43％不贊同賴清德總統處理國家大事的方式、有42.8％贊同，這也是賴自5月上任以來首度聲望呈現死亡交叉，不滿意度高於滿意度。

對此，前立委郭正亮20日在中天電視《綠也掀桌》分析，政治學上有一個塔斯弗定律（Tacitus Trap），一開始給你機會，但後來不再信任後，把身邊所有壞事都歸咎於你，這很麻煩。

郭正亮提到，蔡英文2016年第一次當選後6個月，也出現塔斯弗定律。因為蔡英文第1個月民調達到66％，後來掉了28個百分點，但是底比較穩，而且國會過半。

「那時候我還在民進黨，我知道她怎麼弄的」，郭正亮披露，蔡英文下令，1年內擬出2到3個亮點計畫，她也開始少說話，讓部長說話，亮點計畫無論如何要做到民眾有感。

「現在賴清德給人的感覺」，郭正亮笑稱，最常做的事情就是跟中共吵架，問題是這項議題不會得分，只有鞏固同溫層。而且這會造成惡性循環，社會有聲望的人士看到這情況就閃了，為何要在這時候入閣？

郭正亮預測，賴清德很可能在明年過完年會有小改組，同時也懷疑，吳釗燮、俞大㵢會留任嗎？另外，經濟部長郭智輝對於台積電2奈米要赴美國設廠，怎會都不知道？

「人若倒楣，颱風都對著吹」，郭正亮笑稱，賴清德已經是少數政府，國會沒過半，連颱風都進來台灣；蔡英文當8年總統，本錢厚，颱風都閃過去，也沒有穿心颱！