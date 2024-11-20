全台尚未取得消防署國際救援認證的縣市目前有9縣市，嘉義市議員李奕德認為，嘉義市長期缺乏專屬的消防訓練基地，訓練設備不集中，吃緊警義消人力為了訓練不得不奔波多處，又看到明年度數位消防小學堂預算僅編列95萬5000元「太少」，感到心酸酸，要市府多加油，努力向中央爭取經費，嘉義市消防局表示，已提報5億元計畫到消防署。

李奕德今(20日)質詢時指出，內政部消防署推動輔導各縣市特種搜救隊，通過「書面審核」及「全情境36小時不間斷操作演練」2階段測試，並綜合評估救援隊的管理、搜索、救援、醫療及後勤實力5大能力都達標後，可取得「中型」認證，才有資格加入國際人道救援輪值名單。

李奕德說，隔壁的嘉義縣即將受測，顯然嘉義市還有一段路要走，進一步秀出義消特搜人員在路橋下進行車輛破壞的訓練畫面，要求消防局正視嘉義市缺乏專屬的消防訓練基地的問題。

李奕德認為，消防訓練器材、裝備應集中在一個場地，目前的情況讓已吃緊的警義消人力為了訓練奔波多處疲於奔命，且經費拮据也導致警消、義消要自掏腰包買裝備，讓他感到憂心，應催生嘉義市消防專屬的訓練基地。

李奕德進一步提到，數位消防小學堂的預算編列才95萬5000元，感到有點心酸酸，別的縣市有防災教育館，嘉義市只能幾套陽春模擬防災救災情境的設備供學子及市民使用，根本供不應求，要求消防局參考其他縣市，想辦法增列經費。

嘉市消防局長郭立昌表示，關於訓練場地部分，新落成的二分隊基地，市府有增列1500萬經費讓消防局蓋多功能專業訓練場地，搜救相關訓練都在此進行。

李奕德呼籲消防局，加強大型計畫論述能力，積極向中央爭取經費，至於中小型計畫、設備等需求，要不定時對外公告周知，相信會得到許多團體的資源挹注。

消防局事後表示，內政部消防署今年8月15日曾函詢各縣市消防機關提報「公有建築物耐震能力改善未完成案件115年至122年經費需求調查表」，考量嘉市救災據點分布及勤務效能，目前規畫在西區新增一個據點，並打算蓋局本部新建物，所需經費約5億元，已提報中央機關審議。

消防局指出，位於湖子內，湖美一路與環湖路口一塊基地面積5657平方公尺的消防機關用地土地，未來規畫把數位防災教育體驗、消防教育訓練基地等納入新建大樓設計規畫中。