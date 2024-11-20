苗栗市農會爆發總幹事寶座爭逐戰，繼現任總幹事謝錦明18日完成候聘登記後，20日市農會職員楊秀玲出面登記，並公開指控謝錦明壓迫員工、自肥獎勵金等缺失，謝錦明晚間正式發出聲明稿駁斥楊秀玲指控，不能忍受被潑髒水，他在市農會8年來，從未逼退員工，農會績效獎勵金是依照市農會理事會頒布的績效辦法來發放，未有自肥情事。

市農會職員楊秀玲（中白衣者）20日出面登記候聘總幹事。（謝明俊攝）

謝錦明在聲明稿中表示，針對20日農會改選登記候聘總幹事傳出壓迫員工等不實指控，苗栗市農會總幹事謝錦明不能忍受無故被潑髒水，他任職市農會總幹事八年期間，申請退休的員工約3至4位，且平均退休年齡都在62歲以上，市農會也於請退的第一時間強力慰留，希望老員工可以留任傳承，但老同事們也以開啟生涯第二春為由，市農會只好予以祝福。謝錦明對於此時此刻傳出逼退說法，感到無法理解。

苗栗市農會現任總幹事謝錦明20日晚間發聲明稿駁斥對手不實指控。（謝明俊攝）

謝錦明指出，市農會以服務農友及會員為主，每一位員工都是農會重要的種子，面對退休人士不實指控，謝錦明解釋，供銷部是非常辛苦、動輒要搬40公斤以上的肥料、資材等重物，他也有接到會員投訴說部分員工面對搬運肥料的要求常常漠視需求，且要年紀大的會員們自己搬肥料上車，這就是農會服務做得不好，需要檢討改進；考量到被投訴的員工可能因身體因素故而服務不到位，才會調整至信用部，但科技與時俱進，老員工面對不擅長的電腦工作也出現適應不良狀況，農會其他員工也及時予以協助並分攤其工作，所以對於以此宣稱遭到逼迫而退休的說法，市農會表示非常冤枉。

謝錦明強調，農會是法人，受農會法管轄且必須依法行政，農會每一分錢的請領、發放都有明文規範，謝錦明就任八年來，員工薪點從500點躍升至法規目前規範的最高薪點620點，相信自己的經營績效可受公評，而農會績效獎勵金是依照市農會理事會頒布的績效辦法來發放，不管是員工或是總幹事每個人的獎懲標準都是一致的，不會因人設事，也希望藉此機會讓大眾知道農會是公正公開受法規管理的單位，也希望更多有志從事農業工作的年輕一代能夠投身農會參與服務。