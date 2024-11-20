「蘭陽老屋新生命2.0計畫」是宜蘭縣政府自2019年起推動的地方創生專案，今年改造南澳車站旁廢棄許久的台鐵宿舍，由「一米地有限公司」成立「南澳島孵」，成為南澳青年孵育創業與創新的重要基地。20日開幕，縣長林姿妙出席剪綵並期許為大南澳社區經濟發展注入活力，並象徵老屋活化與青年創業的成功結合。

縣府2019年以「壯圍老屋新生命」為示範計畫，2020年完成壯圍古亭「木予田商行」、「藏甜手作坊」新創基地營造計畫，2121年完成壯圍公館「next wowo時光窩窩」、宜蘭市「小耳東院生活實驗空間」及「蘭陽老屋新生命2.0計畫」首個成果案例蘇澳阿里史「美的冒泡BEAUTIFOOL多棲實驗合作空間」。

「南澳島孵」今開幕，宜蘭縣長林姿妙（前排中）出席剪綵並期許為大南澳經濟發展注入活力。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年改造南澳車站旁廢棄許久的台鐵宿舍，由「一米地有限公司」成立「南澳島孵」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年改造南澳車站旁廢棄許久的台鐵宿舍，由「一米地有限公司」成立「南澳島孵」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年改造南澳車站旁廢棄許久的台鐵宿舍，由「一米地有限公司」成立「南澳島孵」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年則為老屋再生與創生第三期示範計畫，有三星破布屋「島匠宜蘭手工醬油」及今天開幕的「南澳島孵」；縣府建設處期盼在老屋活化之後，能帶動周邊青年進駐，爾後在各界期待下將計畫範圍持續擴展至各鄉鎮市。

「南澳島孵」由「一米地有限公司」參加「蘭陽老屋計畫」成立的，為擴展在鄉村立足的技能與視野，其執行者蔡山經歷澳洲農場、台灣各地打工，學習各種關於永續農業、木工、泥作、協力造屋和自然建築等技能，於是開始嘗試利用網路和多媒體等工具，來傳遞農村新生活價值。

2016年蔡山整合所學，先後改造五間在南澳車站旁廢棄許久的連棟台鐵宿舍，成為創業基地，取名「南澳島孵」。由於青年移居地方的案例漸增，但相關的空間、資源卻還面臨稀缺，蔡山帶領團隊希望藉由閒置空間活化，打造供返鄉青年創業與居住空間，成為地方創生的孵化基地。

因此在基地空間規畫中，除共居空間、基本廚浴，還有工作坊教室、咖啡店、錄音直播間、選物店等。團隊採用「合作式統包」的方法，邀請其他青年一起合作施工，不僅可降低修繕成本，也可擴大社群的參與；且整個過程，團隊一邊拍攝紀錄，上傳至影音平台上的「山小日子」頻道，讓全台有興趣下鄉青年可借鏡。

這一系列的努力，成就了「南澳島孵」正成為南澳青年孵育創業與創新的重要基地，該基地將舉辦各類創新工作坊與交流活動，為青年提供更多發展與互相激勵的機會。未來縣府也將繼續提供相關支持，幫助更多年輕人返鄉創業，實現地方創生的願景，推動宜蘭成為一個充滿活力的創新之地。