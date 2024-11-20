耶誕腳步接近，桃園百貨紛紛在館內打造浪漫雪景與閃耀耶誕樹，同時推精緻餐飲與交換禮物優惠，預估入店人潮可增長1到2成。

Global Mall桃園A8店推adidas「LINEAR DUFFEL M旅行袋」，原價1490元、優惠價1212元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall桃園A8店推MOSA「Nesti Dante黃金能量香氛蠟燭」，原價1200元、會員獨享價880元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall今年耶誕檔期與LINE FRIENDS合作，打造「HAPPT HOLIDAY聖誕樹」，同時祭出多款Q萌又實用的會員禮包括地墊、毛毯、水壺等，8店包括桃園店點均設置多個互動打卡裝置，像是套圈圈互動遊戲、投籃、足球彈珠檯等，看好不少人有挑禮需求，精選耶誕交換禮物優惠6折起，會員即日起至12月25日於指定專門店刷Global Mall聯名卡當日單筆滿2000元，再送200元電子商品禮券。

台茂購物中心設置紅色巨型郵筒抽獎箱，顧客消費滿額可抽iPhone 16。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

台茂購物中心8米高耶誕樹相當吸睛。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

台茂購物中心即起展開耶誕系列活動，除了有8米高耶誕樹、雪花燈光音樂秀等，還有耶誕老人在指定時間送糖；此外，B2進行2千坪改裝及品牌調整，尤其運動戶外品牌大升級，包括全台百貨坪數最大NIKE SPORT 2.0店裝亮相，更增設Fine Dining高端餐廳包含桃園首店的「阪前和牛」鐵板燒等；最後，會員線上線下單筆消費2000元可玩抽獎，業者將送出100支iPhone 16。

大江購物中心打造6米高巨型蛋糕藝術裝置。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

GODIVA首次進駐大江購物中心並開賣耶誕系列商品。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

大江購物中心則在1樓打造6米高巨型蛋糕藝術裝置，並設有耶誕賀卡DIY免費體驗手作區，為呼應節慶氛圍，還邀請巧克力品牌GODIVA快閃進駐，可挑到12款耶誕限定系列商品包含倒數日曆巧克力禮盒等，消費滿2000元加入品牌會員再享9折；即起至12月底也展開耶誕限定甜點市集，有機會嚐到桃園在地復刻小店「低欸賣甜點」的現烤甜甜圈。