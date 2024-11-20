新北市板橋區已停止營業的星聚點KTV，本月18日發生男子墜樓死亡事件，新北市議員戴瑋姍指出，該名年約60歲住戶男子，疑似因為施工粉塵影響健康，向新北市府陳情多次未果，導致憾事。市府回應，19日稽查現場發現施工造成工區外揚塵，已開罰施工單位9萬元，並勒令停工。

星聚點林經理表示，本月11日接獲該社區大樓管委會告知，拆除工程造成大量粉塵，已嚴重影響住戶，隔日即要求施工單位針對公共區域逐樓層清掃，並停止會造成粉塵的作業。公司一向與大樓保持友好互動，願意配合加強防護清潔作業。

環保局表示，本月10、12及14日前往稽查，前2次工地並未施工，第3次雖未發現揚塵情形，但現場要求加強工地防護。19日再度前往稽查時，發現工區外有揚塵狀況，即開罰施工單位9萬元，並勒令停工。

據了解，年約60多歲男住戶18日下午1時許從4樓露台處墜落在社區門口，當場失去呼吸心跳，緊急送醫急救，仍因傷重搶救無效，事發原因待警方調查釐清。

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