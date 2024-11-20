勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，各界高度關注，並將矛頭指向分署長謝宜容。但勞動部19日公布報告竟稱，謝確實會對同仁咆哮辱罵，但「無法證明她有實際霸凌情形」，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊今(20日)宣布請辭。主播錢怡君分享親身經歷提到，她也接觸過類似情況，部門不斷有人離職，這種主管在人前又表現非常正常；她直呼有多少人還在暗夜哭泣？

錢怡君今(20日)發文表示，一名公務員之死，引發大家對職場霸凌的關注，霸凌無所不在，在學校在職場，我們都不斷在經歷、在目擊，有時候是無能為力，有時候是自己「可能」不小心，也變成共犯結構的一員。她提醒自己不要霸凌別人，也期許自己要有勇氣揭發不公不義的事件。

錢怡君指出，在她短暫只有半年的「公務員」生涯中，也曾經近距離目擊過類似情況。當時這位女性主管頂著媒體光環南下就職，還引起媒體報導，不久之後，就傳出她的部門不斷有人離職，然後媒體也接到許多「檢舉函」。跟這位謝姓分署長類似，投訴內容也是，高壓、辱罵、言語刻薄。但調查或是核實真相很困難！於是，鬼故事一直傳…，但在人前，這位女性主管又表現非常正常，如果你是她的主管，到底該怎麼做？

「我很快離開那個工作，回到了台北。」錢怡君強調，老天保佑，沒有發生什麼悲劇，這位女性主管最後也離開市府。

「後來我才知道，連台北媒體都接到檢舉信！」錢怡君直呼，「到底有多少人還在暗夜哭泣？」

錢怡君最後也提到，她台大EMPA的同學柳靖在媒體投書的一篇文章，有點出問題和建議作法，希望我們的國家未來可以更好，文官能更有尊嚴。

網友表示「經歷過類似的主管，工作找麻煩，還惡意攻擊，搞小動作，最扯的還要求要離職的員工帶自己的筆電來，主管隨意刪除資料」。

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