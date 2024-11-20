勞動力發展署北分署公務員輕生案引發全民關注。一位曾遇過類似狀況的公務員分析，目前公務體系制度、環境主要有六大問題，包括無法核實且有限制比例的考績制度、缺乏向上考核評鑑制度、不合理的商調制度、體制內申訴及諮商輔導管道形同虛設、離職沉沒成本較高、公務人員沒有離線權，貼文曝光後引發許多公務員共鳴。

原PO在Dcard發文表示，大部分民眾其實不了解，「公務人員不適用勞基法、不受勞基法保障」，自己初任公務員時也曾遇過類似狀況，長官極為情緒化及高壓，會摔公文、言語羞辱、群組公審霸凌、群組點名誰沒馬上回「收到」、下班時間馬上處理公事等，導致她3年多來必須固定看身心科，靠心理諮商、藥物撐過每一天。

原PO指出，目前公務體系的制度與環境主要有6大原因，導致基層公務人員遇到情緒化及高壓主管無法跳脫死胡同：一是無法核實且有限制比例的考績制度，現行考績未明訂各等次考績比率，但多年來五院共識考績甲等比率不超過75%為原則，由於考績關係到獎金、公務職涯商調應徵，「當1／4的人必須拿乙等的情況下，公務人員很難不乖乖聽話」；二是缺乏向上考核評鑑制度讓主管有恃無恐，現行考績法、新的考績法草案都未納「向上考評」，讓基層人員無法評鑑主管，導致主管有恃無恐。

原PO提到，三是不合理的商調制度阻斷公務人員生路，由於現行公務人員任用法或相關函示，「均無規定」原機關必須同意或不能拒絕商調，行政院人事總處則以「宜尊重當事人調職意願」簡單帶過，導致公務員商調他處時被原單位擋住；四是體制內申訴及諮商輔導管道形同虛設，雖然公務機關人事部門提供心理諮商輔導的管道，「但沒有人敢去，更不可能坦承壓力源自於主管」，更有隱私外洩的風險。

原PO說明，五是離職沉沒成本較高只能痛苦忍耐，由於公務員經過普考或高考等競爭考試，有些全職考生花了很大時間成本，直接離職的沉沒成本高，只能忍耐到綁約期滿成功商調，或是主管離開的那一天；六是公務人員沒有離線權，許多非第一線、不用輪班、無關民眾安危的單位，無時無刻因為機關首長或民代一個要求動起來，上班與下班時間沒有明確分界，身心無法完全獲得休息。

對此，許多公務員紛紛回應，「先取消綁約年限吧，我又不是拿公費，也不是賣身契，為什麼考上就得綁3年，任何勞工都不會被這樣不合理條約要求」、「認同，勞動部事件僅是冰山一角，這是整個公務員體制改革的問題」、「勞動部扛下所有炮火，人總則是靜悄悄好像不關他的事一樣，明明公務員職場環境不歸勞動部管」。

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