韓國國防專家表示，秘魯選擇韓國現代樂鐵集團(Hyundai Rotem)的K2「黑豹」主戰坦克(K2 Black Panther MBT)，做為下一代的陸軍主力坦克，以取代老舊而過時的美製M48坦克。

防衛部落格(Defesne Blog)報導，專家在x平台上寫道：「繼波蘭之後，秘魯將成為K2 黑豹坦克的最新用戶」。並表示，韓國K2黑豹主戰坦克在國際市場上持續拓展，已進入了南美洲市場 。

據瞭解，韓國政府積極的外交協助，是雙方達成協議的重要作用。韓國總統尹錫悅以「慶祝兩國建交60周年」的名義，致函給秘魯總統迪娜·博盧阿特(Dina Zegarra)，信中就強調兩國國防合作是互惠互利，並說明韓國坦克的潛力與價格優勢。其間，韓國駐秘魯大使館也提供進一步的協助，在談判過程中充當了關鍵的調解人。

除了爭取到秘魯的主戰坦克訂單以外，韓國也成功推銷K808 輪式裝甲車。韓國國防採購計畫管理局 (DAPA)， 向秘魯官員詳細介紹了 K2 和 K808 車輛的作戰優勢。

K2 坦克以先進的數位系統、強大的火力和高機動性而聞名，它的主砲是國防科學研究所、現代威亞共同合作的CN08 型55倍徑120公釐滑膛砲，具備自動裝填系統，射控計算機可以在移動時也可追蹤與攻擊目標。

引擎是斗山工程機械(Doosan Infracore)的MT 883 Ka-500型1500馬力柴油機，齒輪箱獲得德國的技術指導與移轉，機動性能佳，可實現 70 公里/小時的公路最高時速，越野方面，可以爬過60度的斜坡，也可蹚過5公尺深的河流。

韓國在推銷K2坦的時候，特別強調K2的爬坡與越野能力，適合秘魯這樣地型落差大的國家。

與黑豹坦克一同銷售的還有K808「白虎」輪式裝甲車，它專為步兵運輸設計，特別適合秘魯充滿挑戰的山區地形。它可以穿越 40 公分的障礙物、跨越 1.5 公尺的溝渠，面臨更深的河流可以泅渡通過，車後具有噴水系統。 K808 配備中央輪胎充氣系統 (CTIS)，可適應惡劣的環境，確保高機動性和可靠性。

K2已經獲得波蘭的訂單，之後羅馬尼亞也感到興趣，這是獲得歐洲市場肯定；再之後埃及也提出興趣；埃及也被列為潛在客戶，於2021年就展開談判，如果成功就是登陸非洲市場，然而目前還未獲肯定。