世界12強棒球賽4強複賽21日開打，中華隊已飛往日本備戰，號稱「中職吳奇隆」之稱的台灣隊長陳傑憲，不只在場上的表現十分出色，他的太太綺綺（Hailey）也意外成為焦點。原來綺綺曾是義大犀牛和中信兄弟啦啦隊的成員，即使現在已嫁為人妻，身材依舊火辣，夫妻倆的高顏值也變成網友熱門話題，還努力敲碗「拜託生4個」。

效力於統一獅的陳傑憲這次在中華隊擔任隊長職位，有時在社群分享生活的他，除了限動公開中華隊晉級12強複賽，前進東京的好消息，也分享他和太太綺綺的懷孕寫真照。只見綺綺大方挺著孕肚，陳傑憲的左手也從後面摟著太太的腰，夫妻倆自然隨性的感覺，再加上「神仙顏值」羨煞不少網友。

陳傑憲的太太綺綺（Hailey）曾是義大犀牛和中信兄弟啦啦隊的成員。（圖／攝自IG@haileychennn）

而太太綺綺的外貌和背景也意外成為網友話題，原來她曾是義大犀牛職棒隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員之一，後來2017年轉隊加入中信兄弟的「Passion Sisters」，熱情活潑又成熟嫵媚的外型，一路累積不少粉絲。2021年和陳傑憲結婚後，家庭生活甜蜜，夫妻倆有時曬出家庭照，陳傑憲甚至在今(2024)年的父親節特地貼文寫下：「自己第二年的父親節，祝天下的爸爸父親節快樂，兒子辛苦你了，重要的日子爸爸幾乎都在球場上，所以大部分的合照都是在球場。答應你，等爸爸球季結束，會帶你跟弟弟出去遊山玩水的。」

陳傑憲的太太綺綺（右圖右）曾是義大犀牛和中信兄弟啦啦隊的成員。（圖／攝自IG@haileychennn）

綺綺雖然已成為媽媽，目前也懷有身孕，但美貌依舊。球員與啦啦隊的組合，在加上婚後美好生活羨煞不少粉絲，網友紛紛留言，「拜託你們生4個，這麼美好的基因要多留一些在地球啦」、「這顏值真是天造地設」、「好好看」、「明明是孕婦寫真，但是我的目光一直飄向傑憲是正常的嗎？」、「顏值天花板的一家人」、「陳傑憲你為什麼可以那麼帥？」。