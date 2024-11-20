網紅蹦闆與知名實況主「亞洲統神」因評論「黃子佼案」引發爭執，兩人多次隔空交火，互嗆不斷。最終雙方決定於12月《拳上2024》擂台上，用拳頭一較高下。蹦闆近日接受《中時新聞網》專訪時透露，好友Toyz在獄中也特地寫信為他打氣，叮囑他「千萬不要打輸！」

目前因販售大麻菸彈遭判刑4年2個月的知名實況主Toyz與統神是多年宿敵，儘管身在獄中，仍透過書信支持蹦闆。他在信中提醒：「決定要打了，就一定要認真練，千萬不要打輸！」蹦闆收到信後也立即回覆，信誓旦旦表示：「放心，我一定不會輸！」

知名實況主Toyz劉偉健5月入獄服刑（王煌忠攝）

蹦闆提到，由於自己並非Toyz的親屬，無法前往探視，只能透過書信向Toyz交流分享外界的動態。他還不忘打趣：「雖然有些人覺得Toyz是小丑，但娛樂圈沒有他，真的變得很無聊。上半年因為他的存在，話題非常多，下半年冷清不少。」

蹦闆近期為了拳賽加強特訓(圖／何祥瑀攝)

談及即將到來的比賽，蹦闆顯得相當有信心，也直言：「這場對決算是今年下半年難得的話題。」他同時感嘆，可惜Toyz無法親臨現場見證這場對決，只能透過信件得知結果，未免有些遺憾。最後蹦闆表示，為了自己的榮譽，更是為了替好友出一口氣，他一定會全力以赴、打贏這場比賽！

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