隨著台灣中華隊在世界棒球12強打出好表現，也再次喚起台灣棒球熱潮，相關話題不斷引發討論。為此，專門講解台灣棒球歷史的臉書粉專「做伙來找野球歷史」則分享，現年68歲的資深藝人澎恰恰，曾創下非常厲害的紀錄，兩次先發完成難度極高的「完全比賽」。

「做伙來找野球歷史」16日在臉書發文分享，在32年前、1992年是台灣棒球讓人驚奇的一年，當年不僅中華成棒隊在巴塞隆納奧運奪下銀牌，在台灣的業餘乙組棒球賽中也出現一場「完全比賽」，而創造紀錄的人正是藝人澎恰恰。

原來澎恰恰當年曾代表乙組球隊「永恆機電棒球隊」出賽參加台北縣（現：新北市）乙組成棒錦標賽，面對由前職棒兄弟象隊（現：中信選手）選手姚百川，所領軍的金采風棒球隊時，澎恰恰竟然投出一場無人上壘、無人安打、無人得分的「完全比賽」，還被稱為乙組棒球史上的「澎恰恰障礙」。

澎恰恰年輕時多次在乙組棒球隊四處征戰，還和藝人們組成明星棒球隊「連環泡」，左一為郭子乾。（圖／中時資料照）

但更令人驚豔的是，相隔11年後、在2003年11月2日的「永恆再益盃」全國乙組成棒錦標賽場上，澎恰恰不僅完成一日兩場的先發任務，還再次投出一場「完全比賽」，並且都拿下勝利。

澎恰恰年輕時多次踏上棒球場。（圖／中時資料照）

如今，隨著棒球熱潮再次興起，這段輝煌的紀錄再次被搬出，讓大家紛紛感到佩服，「外號鐵手不是浪得虛名」、「130！！這個屌打一堆人的速度啊」、「叫恰恰的沒有一個是肉腳的」、「連三屆打手搶冠軍，外號鐵手」、「澎哥對棒球的熱愛及成績值得尊敬」、「他年輕的時候球速可以到130，早年第一次看明星棒球賽真的有嚇到。」