台北美國學校日前徵校護，開出的月薪高達17萬元，在網路上引發熱議。對此，曾在美國醫院擔任醫護員工的前主播薛楷莉以過來人的身分發聲，「美國的類似職務薪水更高，但壓力也是非常大」。

薛楷莉在臉書發文指出，自己也有收到台北美國學校的通知，但她稱條件還是比美國差，因為該校要求是專科護理師（Nurse Practitioner，簡稱NP），但美國的專科護理師薪水比該學校開得更高。不過薛也指出，美國的醫護壓力是非常大的，因為美國沒有健保，病人選擇來到醫院，就要把他們當客戶一樣的服務。

此外，薛楷莉好奇，台北美國學校的校護就有台幣17萬的薪資，「那校長的薪資應該更可觀吧？」她還爆料，曾經聽過一個住在天母的牧師娘說過，天母有一個教會，裡面的牧師，月薪25萬新台幣。

腎臟科醫師陳俊吉日前在個人粉專貼出一篇徵才廣告，稱是台北美國學校的校護徵才。而從廣告中也可以看到，該學校是在台北市士林區，全職校護的應徵條件是要至少大學畢業、工作年資起碼2年，月薪則是開出「171042元」。從求職網站可以看到，該校目前還在徵求校護跟代理職，其中校護的薪水為面議，而代理職則為時薪每小時650元。