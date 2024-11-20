日本首相石破茂週三（20）結束了第31屆亞太經合會（APEC）與G20峰會的行程後，在巴西舉行記者會，重申與中國大陸加強溝通與合作的意願。他表示，與中國大陸領導人習近平的會談進展順利，雙方一致認為，即便存在分歧，仍應持續推動首腦及各層級對話，減少分歧，擴大合作領域，以實現穩定且建設性的雙邊關係。

石破茂回顧亞太經合會期間與美國總統拜登、南韓總統尹錫悅及習近平等國家領導人會談，他強調這些會談提供了坦誠討論及深化個人關係的機會。他特別指出，日美韓三國領袖會議強化了三方合作，而與習近平的對話則聚焦於建立穩定關係並推動務實交流。

隨後在巴西里約熱內盧參加的G20峰會上，石破茂強調以法治為基礎的自由開放國際秩序的重要性，並分享日本的防災經驗，呼籲全球合作減少自然災害的影響。他指出，日本將持續推動國內防災措施，並透過國際合作幫助克服各地脆弱性。

此外，他提到，日本前首相田中角榮50年前曾訪問巴西，促成巴西塞拉多地區的農業開發合作，成功將貧瘠土地轉變為大豆生產中心。石破茂表示，這樣的努力為全球和平與繁榮奠定基礎，未來也將加強與新興國家及發展中國家的合作關係。

針對與美國當選總統川普的關係，石破茂表示，希望透過清楚說明合作的重要性，讓日美雙方共同促進印太地區的和平穩定。他強調，日本將分析美國新政府的政策方向，努力建立協調合作的關係。

在談到外交與安全保障政策時，石破茂指出，當前日本面臨前所未有的複雜安全環境，必須平衡強化外交力與防衛力。他表示，將以現實國益為基礎，深化日美同盟及與志同道合國家的合作，共同推動自由開放的印太願景及法治國際秩序。

石破茂於20日早上乘專機從巴西啟程返回日本，結束為期約一週的多邊外交行程，預計21日上午抵達日本。