台北地檢署偵辦京華城弊案，懷疑威京集團主席沈慶京以捐贈名義，行賄市議員應曉薇4000多萬元，而前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪因多次使用ATM現金存款，另被查出在保險箱中藏放100萬元，金流來源有待釐清。檢廉今（20）日第3度以證人身分，約談陳佩琪到案說明，檢察官訊問3小時後請回。

現場媒體提問： 「請問作證還好嗎？」及 「金流有查清楚了嗎？」陳佩琪均不發一語，在律師陪同下離去。

台北市京華城容積率於柯文哲任內暴增到840％，遭外界質疑護航。北檢5月分他字案偵辦，將柯文哲等列為貪污治罪條例圖利罪被告，而柯文哲也遭檢方聲押禁見獲准。

北檢8月30日指揮法務部廉政署，以證人身分約談陳佩琪，晚間移送北檢複訊2小時後請回，民眾黨籍立委黃珊珊開車到北檢接陳佩琪離開。

檢廉懷疑威京集團主席沈慶京以捐贈名義，行賄市議員應曉薇4000多萬元，而陳佩琪因多次使用ATM現金存款，另被查出在保險箱中藏放100萬元，金流來源有待釐清。檢廉今日第3度以證人身分，約談陳佩琪到案說明，下午3點半移送北檢複訊。

★未經判決確定，應推定為無罪。