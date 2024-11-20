美國總統拜登允許烏克蘭使用美製長程飛彈ATACMS攻擊俄羅斯領土，國際社會極為關注。

任期只剩不到2個月的美國總統拜登，日前允許烏克蘭使用美製長程「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）襲擊俄羅斯領土。俄羅斯多名議員警告此舉恐引發第三次世界大戰，烏軍周二（19日）當天朝俄羅斯西部發射飛彈後，總統普丁當天同意下修核打擊門檻。土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）周三（20日）明確表達反對美國允許烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄羅斯領土的決定，他認為這將導致衝突加劇。

俄羅斯2022年2月下旬正式展開「特殊軍事行動」出兵攻打烏克蘭，雙方交戰已超過1000天。路透社周三（20日）引述美國有線電視新聞網土耳其語頻道（CNN Turk）報導，艾爾多安在結束於巴西舉行的20國集團（G20）峰會搭機離境的航程中向同機的媒體記者表示上述看法。他指出，事態如此發展，可能會把區域與世界局勢推向更大規模戰爭的邊緣，導致衝突再升級並激化俄方反應，他呼籲俄羅斯與烏克蘭均應自我克制。他直言，外界會把拜登此舉解讀為「給這場戰爭火上添油，以防戰爭結束，讓戰火持續蔓延」。

土耳其在黑海地區與俄羅斯、烏克蘭為鄰。土、俄雙方在國防、能源、旅遊往來密切。土耳其是美國主導的軍事聯盟「北大西洋公約組織」成員國之一，支持烏克蘭領土完整並譴責俄方入侵舉動，也對烏克蘭提供軍事支援，但在不少事務與美國甚至北約立場並不一致，例如西方國家制裁俄羅斯的行動屢次受到土耳其反對，這次再度公開唱反調。

艾爾多安在巴西出席G20峰會後，明確表達不支持美方允許烏克蘭使用美製長程飛彈攻打俄羅斯領土的決定。

綜合《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）、土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）周二（19日）報導，艾爾多安當天在G20峰會後的記者會答覆媒體提問時表示，他不支持美國允許烏克蘭使用ATACMS攻擊俄國領土的決定，對於俄羅斯下修核打擊門檻之舉也提出警告，「我們絕不能說使用核武的戰爭會帶來任何正面結果，北約官員應對俄方此舉謹慎因應並仔細斟酌......烏克蘭最近使用的飛彈也顯示潛在或可能的後果，這些都不是正向的發展」。

艾爾多安認為，俄羅斯下修舉動應是優先針對常規武器、針對自身遭遇攻擊時的預防措施，「俄羅斯有能力、有手段自衛。同樣的，我們身為北約成員國，也必須自我保護，並採取自衛措施」。他強調，土耳其有意願、有能力推動俄羅斯與烏克蘭談判，身為俄烏鄰國，土耳其致力於維持與這兩國關係的立場。

艾爾多安強調，俄烏戰爭初期在伊斯坦堡的談判曾是終戰大好機會卻白白浪費，導致近50萬人喪命，糧食與能源危機影響全世界。他敦促各方採取行動結束這場衝突，「從戰爭爆發的第一天咖使，土耳其一直準備在雙方之間發揮任何調解作用，我們有意願也有能力。我希望我們能迅速實現俄烏永久停火，保住世界期待的和平」。

土耳其媒體A News周三發布的艾爾多安返國專訪內容也提及這一點。美方准許烏克蘭使用長程飛彈攻打俄羅斯領土的決定獲得法國、英國支持，艾爾多安強調：「我方並不支持，也認為這是錯誤的一步。烏俄戰爭的終結應該透過和平手段、善意與外交行動促成，而非利用更多武器、流更多血與更多眼淚。」他希望俄烏雙方聚焦於和平而非挑釁，以免導致局勢持續緊繃，「處於動盪環境，任何失誤都可能引發無法逆轉的災難」。