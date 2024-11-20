任期只剩不到2個月的美國總統拜登，日前允許烏克蘭使用美製長程「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）襲擊俄羅斯領土。俄羅斯多名議員警告此舉恐引發第三次世界大戰，烏軍周二（19日）當天朝俄羅斯西部發射飛彈後，總統普丁當天同意下修核打擊門檻。土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）周三（20日）明確表達反對美國允許烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄羅斯領土的決定，他認為這將導致衝突加劇。
俄羅斯2022年2月下旬正式展開「特殊軍事行動」出兵攻打烏克蘭，雙方交戰已超過1000天。路透社周三（20日）引述美國有線電視新聞網土耳其語頻道（CNN Turk）報導，艾爾多安在結束於巴西舉行的20國集團（G20）峰會搭機離境的航程中向同機的媒體記者表示上述看法。他指出，事態如此發展，可能會把區域與世界局勢推向更大規模戰爭的邊緣，導致衝突再升級並激化俄方反應，他呼籲俄羅斯與烏克蘭均應自我克制。他直言，外界會把拜登此舉解讀為「給這場戰爭火上添油，以防戰爭結束，讓戰火持續蔓延」。
土耳其在黑海地區與俄羅斯、烏克蘭為鄰。土、俄雙方在國防、能源、旅遊往來密切。土耳其是美國主導的軍事聯盟「北大西洋公約組織」成員國之一，支持烏克蘭領土完整並譴責俄方入侵舉動，也對烏克蘭提供軍事支援，但在不少事務與美國甚至北約立場並不一致，例如西方國家制裁俄羅斯的行動屢次受到土耳其反對，這次再度公開唱反調。
綜合《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）、土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）周二（19日）報導，艾爾多安當天在G20峰會後的記者會答覆媒體提問時表示，他不支持美國允許烏克蘭使用ATACMS攻擊俄國領土的決定，對於俄羅斯下修核打擊門檻之舉也提出警告，「我們絕不能說使用核武的戰爭會帶來任何正面結果，北約官員應對俄方此舉謹慎因應並仔細斟酌......烏克蘭最近使用的飛彈也顯示潛在或可能的後果，這些都不是正向的發展」。
艾爾多安認為，俄羅斯下修舉動應是優先針對常規武器、針對自身遭遇攻擊時的預防措施，「俄羅斯有能力、有手段自衛。同樣的，我們身為北約成員國，也必須自我保護，並採取自衛措施」。他強調，土耳其有意願、有能力推動俄羅斯與烏克蘭談判，身為俄烏鄰國，土耳其致力於維持與這兩國關係的立場。
艾爾多安強調，俄烏戰爭初期在伊斯坦堡的談判曾是終戰大好機會卻白白浪費，導致近50萬人喪命，糧食與能源危機影響全世界。他敦促各方採取行動結束這場衝突，「從戰爭爆發的第一天咖使，土耳其一直準備在雙方之間發揮任何調解作用，我們有意願也有能力。我希望我們能迅速實現俄烏永久停火，保住世界期待的和平」。
土耳其媒體A News周三發布的艾爾多安返國專訪內容也提及這一點。美方准許烏克蘭使用長程飛彈攻打俄羅斯領土的決定獲得法國、英國支持，艾爾多安強調：「我方並不支持，也認為這是錯誤的一步。烏俄戰爭的終結應該透過和平手段、善意與外交行動促成，而非利用更多武器、流更多血與更多眼淚。」他希望俄烏雙方聚焦於和平而非挑釁，以免導致局勢持續緊繃，「處於動盪環境，任何失誤都可能引發無法逆轉的災難」。
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