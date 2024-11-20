有民眾拍到1輛雙載機車騎士運送冰箱。（翻攝自爆料公社臉書粉專）

台灣三寶日常！日前有民眾拍到，1輛雙載機車騎乘於台北市內湖區金湖路上，並且一旁拖拉著1台冰箱，該台冰箱用繩索綁上，並且放置在推車上，交由後座乘客拉著，而前座騎士則小心翼翼的緩慢行駛，誇張的舉動讓民眾也看傻眼；對此，網友則表示「下來用推的吧！倒了就慘了」、「強者！如果遇到窟窿，不知道怎麼辦」。

臉書粉專「爆料公社」分享一段影片，拍攝地點位於台北市內湖區金湖路，從曝光畫面可見，1輛雙載機車運送著1台冰箱，該台冰箱被放置在推車上，冰箱上也用繩索緊緊綁上，並由後座乘客抓住繩子，而雙載機車也小心翼翼緩慢騎行；對此，該貼文也寫下「低成本貨運，不知道警察看到的時候，會不會煩惱要用什麼法條」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「真是個天才」、「下來用推的吧！倒了就慘了」、「強者！如果遇到窟窿，不知道怎麼辦」、「他不知道店家會送貨嗎」、「其實租個車，全部搞定又安全」、「這樣真的很危險」、「這這這...技術也太高超啦！厲害」、「沒錢只好想辦法囉」、「台灣三寶日常」、「高手在民間」、「台灣機車無所不能」。