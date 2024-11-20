資深藝人余天與李亞萍的女兒余苑綺，2022年因直腸癌病逝，享年39歲，雖然時隔2年多，家人及粉絲仍非常想念她。對此，命理師沈嶸通靈了余苑綺、汪建民和李玟的靈魂，坦言3人生前都經歷過痛苦、辛酸事件，因此也令人好奇3人逝世後是否已獲得解脫。
沈嶸首先通靈上（10）月離世的汪建民，提到他生前積欠龐大債務，交往8年的女友因擔任保人，必須幫忙還債，而家屬原定以樹葬形式安葬，後來新店青潭寶塔花園負責人願意無償捐贈室內塔位，讓家屬有個悼念的地方。對此沈嶸發現，汪建民的靈體目前還停留在「中陰身」（往生後到投胎前的過渡期）狀態，暫居於青潭寶塔中，沒辦法馬上投胎轉世。
沈嶸進一步揭露，由於汪建民女友必須承受被追債的痛苦，「祂很愛Joan，除了覺得很對不起她，也感到非常捨不得，想代她受苦，但又無能為力」，所以他的靈魂還放不下，心中還有很多未了的心願，許多事來不及處理好就走了。然而汪建民是「陽壽已盡」，前世的果報使他這一生只有56歲的壽元，「大約2年半後就會再度投胎轉世為人，以償還祂此生來不及回報的人情債與錢債」。
接著，沈嶸通靈余天的女兒余苑綺，說到她在世時就替老公Gary向余天求情，且離世後全家人也天天都夢到她，讓父母相當痛心。不過沈嶸發現她已不在長眠地，在「中陰身」也搜尋不到她的訊號，指出她已轉往六道輪迴，「目前查余苑綺的靈魂已受胎8個月，即將轉世出生為女嬰」。至於余苑綺與Gary的緣分是否會繼續，沈嶸則表示她的前世經歷已被消磁，「跟陳鑒的過往種種也不復記憶，祂早已放下並忘記前世的痛苦，準備重新開始下一輪人生」。
最後令大家最難忘的天后李玟，去（2023）年逝世的消息震驚整個華人圈，安葬地也被規畫成華麗的紀念園區，怎料日前卻被發現墓園雜草叢生，疑似未得到妥善維護，引發爭議。而沈嶸去年就曾通靈過李玟的靈魂，認為她原本可以直接轉世，但因對老公Bruce仍有執念，所以靈魂還留在人間不願轉世。
如今時隔1年多，沈嶸再次通靈李玟的靈魂，發現她仍在長眠地飄盪，雖然早已放下對老公的感情，但對家人、姊姊依然很不捨，「尤其是二姊李思林，祂非常感謝李思林為祂做這麼多，想報答卻無以為報，祂現在最強烈的心願就是回報家人」。至於現今墓園失去過往的景象，她為此並不在乎，「祂更在意自己生前的歌藝美貌和名聲，即使已經離世，祂對自己仍保有嚴格自律的精神」。
沈嶸透過通靈揭露了汪建民、余苑綺、李玟的靈魂現況，她坦言自己不用與靈魂對話，因為每個靈魂的歷程都記錄在靈界的「阿卡西記錄」中，只要是有拿到權限的命理師，就能進入阿卡西記錄調閱靈魂資料，同時她也坦露會通靈3人的靈魂，「是希望能夠帶給祂們的親屬以及愛祂們的粉絲一點安慰，讓大家知道往生者的現況，生者與往生者雙方都能放下執念與痛苦，彼此往新的人生邁進」。
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