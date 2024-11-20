台南市區鐵路地下化工程曾因挖到文化遺構2度展延，各界關心何時可以完工？鐵道局20日表示，目前文化遺構都已經完成移置或現地保存，截至今年11月整體工程進度已達88.21％，刻正全面趕工，力拚2026年底達成全線通車的目標。

台南市副市長葉澤山今天率市府交通局長王銘德等人視察「台南市區鐵路地下化計畫-C212標台南車站地下化工程」，並聽取工程簡報，鐵道局長楊正君、副局長陳文德、南部工程分局長史春華及相關人員也陪同。

據了解，南鐵地下化工程原訂2024年完工，但因沿線發現20處文化遺構，受到文資挖掘、調查等影響曾2度展延；不過，鐵道局指出，在市府全力協助及支持下，已克服文化遺構的影響，完成移置或現地保存，截至今年11月整體工程進度已達88.21％，目前進入施作高峰期。

鐵道局還說，此工程屬台南市區重大公共建設，未來鐵路地下化後，對於都市縫合、交通改善及都市發展，將翻轉府城都市風貌。

葉澤山也期勉施工團隊發揮工程師克服困難勇往直前的精神，早日將各項工程如期如質完工，並配合市府綠園道建設，預期對台南都市再生發展、整合都會區交通運輸系統，將有莫大助益。