大陸財聯社20日報導，《富比士》中國富豪榜第一——農夫山泉董事長鍾睒睒20日在江西信豐以〈只有一根藤上連著的瓜，才能有與農民同頻共振的情〉為題演講。在現場，鍾睒睒喊話「三富」——今日頭條、字節跳動抖音創辦人張一鳴要求道歉，並在頭條、抖音刪除對他傷害與汙蔑言論。「期待你的道歉，我會一直等下去。」迄發稿未見張一鳴一方公開回應。

農夫山泉及鍾睒睒上半年遭遇「網暴」，陷入輿論漩渦中心。對此，鍾睒睒直言，「請各位媒體的公正力量，共同捍衛網路輿論的文明價值」。

鍾睒睒還喊話張一鳴，「今日頭條，你是實際控制人，同樣你是營利性企業。你是一個有足夠量掌控輿論的平台企業，因為這樣的背景，所以請你承擔企業文明的規則」。

鍾睒睒還呼籲「演算法應該明白無誤的公布於眾」。他強調，沒有一種標準是不可以公布的，應該公開公布並讓所有使用者來評價其意義。「以強欺弱，霸淩弱小。這不是你個人的行為，是對人類技術文明的褻瀆」，「我請求頭條和抖音，不要以所謂的避風港原則，對這些行為進行搪塞。請立即刪除對我的傷害與汙蔑。請求他們刪除言論、圖片，停止對一個中國公民的侵害。」

《證券時報》報導，鍾睒睒談及演算法問題，這一事件背後，是演算法遭到利用，對網友進行多角度資訊遮罩。

「當你打開這些平台，看到的總是同樣內容。有人利用技術手段，這些人造成的傷害遠遠超過普通人造成的傷害。需要社會遏制，需要政府站出來主持公平。」鍾睒睒認為。

鍾睒睒質疑，「演算法的惡是有知識的人生產的，不是底層老百姓，老百姓仍然是受害者，那些罵鍾睒睒的人不是既得利益者，他們也是受害者，他們因為不瞭解真相而懷有仇恨，實際上，我們需要的是良好的營商環境和對企業家的尊重。」鍾睒睒說。

數據顯示，2024年上半年，農夫山泉的包裝飲用水產品營收，首次出現大幅下跌，同比下滑18.3％。相當於少賣了19億元人民幣，但公司上半年總營收仍然達到221.73億元，同比增長8.4％。