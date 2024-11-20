台鐵4021次區間車今早預計從和平車站發車，不過到了發車時間仍未離站，站務人員查看，驚見54歲林姓司機員倒在駕駛座上，失去意識，緊急送醫仍不治。台鐵勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智表示，林員休息時數符合法規，健康檢查只有三酸甘油酯比較高，個性認真負責、熱心，沒想到傳出猝逝的消息。

台鐵公司說，宜蘭機務段林姓機車長今依排定工作班擔任駕駛工作，於上班報到均無身心異狀，符合出勤規定。先駕駛第4006次區間快車至和平站後，原編組上午10時47分折返擔任4021次開樹林區間快車，時間到了卻遲未開車，林姓司機員臉色發紫，倒在駕駛座上，站務人員馬上把他搬出駕駛室，並緊急CPR急救，救護人員接手後，立即實施CPR及AED等相關救護處置，但送國軍花蓮總醫院後宣告不治。

吳長智指出，林姓司機員昨晚8時下班，今天早上10時上班，符合司機員休息11小時的規定；雖懷疑林員心肌梗塞致死，但健康檢查只有一個紅字，是三酸甘油酯超標，無其他特殊疾病。林姓司機員個性認真、負責，曾擔任台鐵火車駕駛員聯誼會宜蘭分會長，突然猝逝感到很遺憾。

外界關切，司機員若行車間身體不適，台鐵是否應變機制。花蓮機務段長黃宗賢說，列車駕駛室有一個裝置「足踏伐」，在規定時間必須「踩、放」，如果一定時間足踏伐沒有動作，沒有踩踏，列車將自動煞車，確保行車安全，也是防止司機員突然失去意識意外，衍生行車安危。

談到猝逝司機員，黃宗賢說，已和林妻聯繫表達關懷，林妻轉述，林姓司機員早上還有跟妻子親臉頰說再見，沒想到卻永隔，林員的妻子、兩個女兒、姊姊、姊夫從宜蘭感到花蓮，悲痛見家人最後一面，法醫預計明天相驗。