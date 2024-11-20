勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，各界相當關注，勞動部長何佩珊今（20日）上午表示，22日會公布分署長謝宜容的新去處；而後何佩珊又改口稱謝不會調職了，「我會直接做停職處分」。對此，媒體人黃揚明表示，民進黨應該發現了，這個案子的殺傷力，若再燒下去，可能會不下於洪仲丘事件。

針對分署長謝宜容被停職，黃揚明20日在《大新聞大爆卦》中認為，現在就是要下重手，這個重手為何昨天不下，這把火是因為昨天沒有下手處理，才會導致今天這個狀況。今天這樣做，就是有高層介入，一定是跟總統府一樣的高層，不是秘書長就是總統。

黃揚明點出，民進黨應該發現了，這個案子的殺傷力，若再燒下去，可能會不下於洪仲丘事件。而唯一的差別是，洪仲丘事件當時發生在7月初，很多立委還跑去營區調查 ，把事情真相愈挖愈明 ；但這件事還沒有立委跑去北基宜花金馬分署，沒人跑去現場看。

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