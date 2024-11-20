衛生福利部桃園醫院與八德親子館合作，今天國際兒童人權日在兒科病房遊戲室共同舉辦了「玩具故事車」活動，為住院的孩子們送上特別的關懷與溫暖。

活動當天，八德親子館的老師攜帶了各式各樣的玩具，讓病房內的小朋友們興奮不已。一看到玩具，孩子們的眼睛閃閃發亮，迫不及待地開始投入遊戲。在老師的引導下，孩子們參與了互動式的說故事活動，每個人還為故事主角繪製了專屬的彩色插畫。透過這樣的創意方式，不僅帶動了孩子們的積極性，也讓他們感受到尊重與關愛。

桃醫兒科病房護理長王嘉琦指出，兒童在人權上的保障不僅是制度層面的落實，也體現在生活的每個細節。例如，為了幫助孩子們學習保護自己，病房專門設計了寓教於樂的互動衛生教育，結合遊戲教導正確的洗手步驟，以預防即將到來的季節性流感。這樣的設計，不僅讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中掌握防疫知識，也凸顯了對兒童健康權的重視。

桃醫社工師蔡易珍分享，住院的孩子面對疾病時需要的不僅是醫療上的支持，更需要情感的陪伴與心理上的關懷。「玩具故事車」活動的設計初衷，就是希望透過玩具、故事與互動，帶給孩子們歡笑與力量，讓他們即使在病房中也能感受到被看見與重視。

桃醫社工室主任余偌圲則補充，國際兒童人權日提醒我們，孩子們應擁有健康成長的環境，而社會各界都有責任為此努力。透過這次活動，桃園醫院希望不僅讓住院的孩子們度過愉快的一天，更以實際行動彰顯對兒童權利的支持。

「每個孩子都應該被尊重與珍愛，無論在任何情況下，他們都是有權利被傾聽和保護的主體，」余偌圲強調。「未來，我們也會持續與不同單位合作，舉辦更多這樣充滿意義的活動。」今年的國際兒童人權日，透過「玩具故事車」活動，看見孩子們燦爛的笑容與無限的潛能。每一位孩子，都是未來的希望與力量。