台灣動物園暨水族館協會（TAZA）為了提升動物福祉，舉辦第二屆動物行為豐富化設施設計大賽，2024年以「你的廢物，我的寶物」為主題，鼓勵參賽者利用回收物或具環保概念，愛動物同時愛地球，透過創意，讓不同物種增加圈養環境中可以表現自然行為的機會。

2024年動物行為豐富化設施設計大賽，吸引來自全台26組共126人參賽。（TAZA協會提供）

今年競賽共吸引來自全台26組共126人參賽，從台北市立動物園、埔心牧場、六福村、新竹動物園等全台動物園暨水族館與相關學系，達成跨機構、跨物種及保育員間的交流，一番激烈競爭後，由頑皮世界為犀鳥設計的「親子同樂會」作品，獲評審一致肯定勇奪首獎。

運用廢棄牡蠣的多孔性製成的「大貓不倒翁擴香石」讓老虎玩得不亦樂乎。（TAZA協會提供）

「動物行為豐富化」是指透過觀察圈養動物，以發展符合其習性的環境設施。例如，改善動物活動空間、增加動物活動設施等，讓動物得以在圈養環境下，獲得心理和生理正向刺激，有助於減輕壓力，增加動物們表現自然行為的機會。

TAZA協會理事長賴振融表示，保育員們根據動物習性，為牠們量身訂製專業有趣的行為豐富化玩具，創造多樣的環境，是動物園及水族館為動物福祉努力的方向。2024年擴大舉辦開放非協會會員報名，並鼓勵參賽單位邀學生加入，以達培育人才、教育員工、促進動物福利之目的。賴振榮進一步表示，行為豐富化設施的設計是由自然素材的取得、現代化材料的結合，還要思考動物的使用方式，使保育員們必須不間斷的創新，這些過程與成果都能幫助我們更了解動物習性。透過觀察跟製作改良行為豐富化玩具，達到保育員跟動物的互動效果。

整體活動環境的改善，包括遮蔭設施、棲架設計以及高架步道等，都能成為提升動物活動豐富性的環境設計。因此，本屆透過增設垃圾桶巢箱、廢水管站架、紅龍竹採食架以及搖晃棲木等創意設施，成功打造出犀鳥的「親子同樂會」，並榮獲首獎。除了首獎的設計，還有運用廢棄牡蠣的多孔性製成的「大貓不倒翁擴香石」，多功能的氣味體驗讓孟加拉虎的嗅聞體驗及運動量增加；以廢棄消防水帶，編織出適合紅毛猩猩、鸚鵡攀爬、擺盪及抓握的多功能遊樂繩；以及將海中廢棄物製作成「存魚桶」，在竹筒裝入食物，以孔洞或障礙物讓海獅增加活動量；由消防水帶、環保鉛塊製作的「三明治」讓綠蠵龜模仿從礁岩縫中覓食的行為，減少浮在水面上的時間；除此之外，由保特瓶製作的「轉轉樂」運用轉動原理，讓馬來猴及綠猴有更多探索機會。