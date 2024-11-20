「植感生活節」23日登場，推廣1天不吃肉減碳！南投縣議員陳宜君說，全台灣民眾一天不吃肉，可減碳5萬6510公噸，可見全植飲食能遏止全球溫室氣體排放。南投縣長許淑華也帶頭響應茹素愛地球，她與縣府244名員工參加「每周一素」活動，強調「吃15餐素等於種1棵樹」。
南投縣環保局與埔里鎮公所聯合舉行「植感生活節」，23日將在埔里藝文中心戶外廣場登場，當天「無肉市集」，不僅有各式蔬食攤位，還設計闖關遊戲，推廣純素主義與無痕飲食，歡迎民眾來野餐享受純素美食，邊觀賞音樂表演，一同感受純素生活帶來的正向改變。
茹素多年的南投縣議員陳宜君說，根據統計資料，全台灣民眾一天不吃肉，減碳量可達5萬6510公噸，更有研究顯示，全球都採素食，預估2050年可減少高達70％的溫室氣體排放，可見「全植飲食」可遏止溫室氣體排放，透過「植感生活節」推廣1天不吃肉減碳！
南投縣長許淑華也與244名縣府員工午餐茹素，20日起每周三午餐不吃肉，響應茹素愛地球 。許淑華表示，吃素不僅是一種宗教信仰，對很多人來說，也是低碳、救地球的時尚運動。慈濟基金會長期鼓勵茹素，茹素就是不殺生、愛眾生，另外蔬菜生長周期短，碳排放是所有食材中最低，多吃天然食物、遠離加工食品，更能強化自體免疫力，茹素沒有負擔，也可以吃得健康。
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