基隆市境內土地有百分之95是山坡地，因為早期開發導致有許多房屋依山而建，伴隨而來的就是山坡道路狹窄，並未規畫適當停車空間。民進黨議員施偉政、許睿慈20日質詢表示，許多區域當初都市計畫時，也未妥善規畫聯外道路及社區停車措施，導致目前大型社區、建案興建時，已經打結的交通將更加陷入困境。對此基隆市長謝國樑表示，立體停車場部分造價高昂，若財劃法通過會審慎評估。

民進黨議員施偉政20日質詢希望能改善中山區各地因為新建案的交通問題。基隆市長謝國樑表示，立體停車場造價高昂，若財劃法通過有財源挹注會審慎評估。（摘自基隆市議會直播／徐佑昇基隆傳真）

施偉政表示，近期在中山區健民街、通仁街、中和路、復興路許多集合適住宅逐漸開發，大量的停車需求以及道路開闢非常需要基隆市政府及早規畫，否則隨著建地一塊塊開發，對基隆境內交通將是一場災難，可謂是「都市中風」。

施偉政指出，2017年前議員施世明特別協調代天宮廟前空地希望與市政府共同開發建為立體停車場，可惜前市府團隊礙於經費不足，將此案作罷。現在停車需求日漸增加，是否能讓基隆市府團隊再次納入停車場闢建的政策評估。

民進黨議員許睿慈20日質詢希望能加速中正區聯外道路建設。基隆市長謝國樑表示，會凝聚中正區議員共識，並加速辦理。（徐佑昇攝）

許睿慈表示，本次颱風新豐街山崩後，主要聯外的道路被封掉導致交通堵塞，只能開啓私人社區如海中天、麗景江山的路開來通行，也請市府報告聯外道路的可行性評估進度，還有既成巷道的標線無法取締問題。

工務處長陳耀川回應，已經有透過400萬的追加預算請顧問公司評估，那評估完之後，會再跟地方的議員還有居民溝通討論。既成巷道部分，交通處長王圳宏則回應，需要工務處接管後市府才能管理。謝國樑則回應，既成巷道停車會重點管理，並會就聯外道路進度加速，並且要整合中正區4個議員的意見。

至於停車問題部分，謝國樑表示，目前立體停車場造價高昂，平均每座大約要5至8億元，根據要建設停車場的熱點6至8座可能需要好幾10億，因此如果財劃法通過，有新一波的財政挹注的話，市府都非常樂意研擬規畫。